В ОП удивлены, что ситуацию с Kyiv Post связывают с Зеленским и его администрацией – Никифоров

“Что бы ни было причиной сегодняшних новостей о Kyiv Post, надеемся, издание продолжит работу и сохранит те качество и стиль, которые ставили его на высшую ступень среди украинских медиа. При этом мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно винить в ситуации Офис президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для остальных”, – написал Никифоров.

Он призвал не пытаться “делать пиар на проблемах авторитетного издания”.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4598525293548350

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету одесскому бизнесмену, владельцу строительной компании Kadorr Group Аднану Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что украинская англоязычная газета Kyiv Post, которая ему принадлежит, будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается “немедленно” и “на короткое время”.

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и их увольнение – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. сотрудники газеты сообщили: они узнали, что уволены, в день, когда Киван объявил о перезапуске издания.

По данным главного редактора издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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