Лавина роста случаев COVID-19 в Украине приостановилась, но смертность нас еще будет догонять – Ляшко

“То есть за предыдущую неделю количество госпитализированных меньше на несколько сотен случаев, чем было за предыдущую неделю. Это свидетельствует о том, что эта снежная лавина роста количества случаев, которые были в предыдущие 10 недель, приостановилась, – сказал Ляшко. – Это дает положительный сигнал о том, что мы можем выйти на стабилизацию на больших цифрах”.

По словам главы Минздрава, смертность в Украине “еще будет догонять по количеству случаев”.

“Это общемировая тенденция, когда происходит стабилизация по случаям, но по смертности еще будут регистрироваться высокие цифры… Это происходит потому, что в статистику смертности попадают не только летальные случаи вследствие COVID-19. Мы регистрируем все случаи инфаркта, инсульты у инфицированных COVID-19. Причину смертности устанавливают позже”, – пояснил Ляшко.

Он отметил, что “волна, которая догоняет пик заболеваемости и госпитализаций, – это две-три недели”.

Ляшко говорил 6 ноября, что Украина вышла на пик волны СОVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 ноября в Украине подтверждено более 3 млн случаев COVID-19, умерло более 72 тыс. человек.

Украина 6-го и 7 ноября была на втором месте в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки. 5 ноября, в стране был установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – 793 человека.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

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