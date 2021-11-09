 

“Ясно, что все это устраивает Путин”. Навальный прокомментировал сообщения об издевательствах в колонии

09.11.2021, 1:14, Новости дня
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Так он прокомментировал репортаж канала “Дождь” об издевательствах в колонии. Бывшие заключенные рассказали журналистам, что Навальному “сделали полную изоляцию”. По словам Наримана Османова, все заключенные в отряде были проинструктированы, что с оппозиционером нельзя общаться. 

Навальный рассказал о знакомстве с этим мужчиной. По словам оппозиционера, Османов в один из первых дней пребывания в колонии предупредил его о “козлах” и стукачах” вокруг. 

“Каждый твой шаг фиксируют. Не верь ни одному слову”, – передал Навальный слова Османова. 

По словам оппозиционера, он был удивлен, когда узнал, что бывшие заключенные дали интервью “Дождю”.

“У меня действительно “тюрьма в тюрьме” и изоляция – не знаю почти ничего, кроме касающегося меня лично”, – подчеркнул Навальный. Он отметил, что некоторые факты, как например информация об избиении парикмахера, повергли его в шок, а некоторые, например рассказ о якобы больном туберкулезом соседе – рассмешил. 

“Ну а в целом, что тут сказать. Я понимал, что примерно так и будет. Не забывайте, что мой младший брат Олег отсидел 3,5 года по этому же делу. Ну и все-таки я не с луны свалился, знаю, как вещи устроены в нашей стране. Ясно, что все это устраивает [президент РФ Владимир] Путин. Почерк психологически нездорового человека, упивающегося властью и с глубокими проблемами в области зацикленности на сексуальных ориентациях, тут явно просматривается. […] Почему я обо всем этом не писал? Думаю, вам и так хватает новостей тюремной жизни. Ну русская тюрьма, да. Мне-то еще гораздо легче остальных. Действительно, тут главное на провокации не поддаваться”, – добавил Навальный. 

https://www.facebook.com/navalny/posts/4939269909425386

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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