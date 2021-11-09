«Важные истории»: крупные чиновники получили миллионные субсидии

…на жилье как «нуждающиеся».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и другие высокопоставленные чиновники получают от государства многомиллионные субсидии на улучшение жилищных условий, несмотря на наличие дорогих квартир и загородных домов. Это следует из совместного расследования «Важных историй»* и «Трансперенси интернешнл — Россия»**.

В 2009 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, подписал постановление о «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». Субсидии должны выделяться чиновникам, которые переехали по работе в другой регион и не имеют там жилья.

По данным расследователей, в 2015 году Кравцов, тогда возглавлявший Рособрнадзор, вместе с супругой задекларировал пять квартир общей площадью более 300 квадратных метров и дачный дом размером 73,6 квадратных метра. В 2016 году семья продала две квартиры и заработала на этом, как подсчитали «Важные истории», 18,2 миллиона рублей, оставив во владении три квартиры и загородный дом.

Семья была признана «нуждающейся» в помощи, так как формально Кравцов ухудшил свое жилищное положение.

В том же году, по данным журналистов, политик получил от государства жилищную субсидию в размере 16,6 млн рублей, а еще через четыре года министр приобрел два жилых помещения площадью 213,6 и 45,9 квадратных метров.

Развозжаев, переехав в 2014 году из Красноярска в Москву, оставил в родном городе семью и три квартиры общей площадью 240,1 квадратных метра, отмечают «Важные истории». В 2016 году чиновник, по данным издания, получил государственную субсидию 15 млн рублей, и в этом же году у него появилась трехкомнатная квартира в Скорняжном переулке в центре Москвы. По подсчетам журналистов, Развозжаев мог бы приобрести эту квартиру и без помощи государства, продав свое имущество в Красноярске, но семья чиновника избавилась от квартир в родном городе только в 2018 году.

Среди других политиков, признанных «нуждающимися» в государственной помощи, «Важные истории» выделили заместителя министра спорта и двоюродного брата Рамзана Кадырова Одеса Байсултанова, заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, посла РФ во Франции Алексея Мешкова и заместителя министра культуры Аллу Манилову. Последняя, как подсчитали журналисты, получила субсидию в размере 25 млн рублей, несмотря на задекларированную 156-метровую квартиру в Петербурге и половину коттеджа 223,1 квадратных метра в Ленинградской области.

«Если чиновник переехал на работу в Москву из другого региона, то можно сказать, что у него в Москве нет недвижимости и ему надо дать субсидию, но это не так.

По логике постановления, он должен продать свои квартиры в регионе и, если будет не хватать на квартиру в Москве, государство покроет эту разницу», — объясняет генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

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Несмотря на наличие конкретных условий для выдачи чиновникам субсидий, в тексте постановления есть несколько законных «лазеек», говорит Шуманов. Во-первых, документ не обозначает конкретный срок, в течение которого чиновник обязан улучшить свое жилищное положение. Таким образом, госслужащий может получить деньги от государства и хранить из бессрочно, объясняет генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия». Во-вторых, работодатель, как отмечает Шуманов, имеет право «сделать исключение и выделить субсидию, если у чиновника в собственности уже имеется какое-то количество домов или квартир».

При этом с начала года в многолетней очереди за жильем все еще стоят 248 ветеранов Великой Отечественной войны, отмечают «Важные истории». Многие из них умирают, так и не дождавшись новоселья. Например, в феврале умер 94-летний Вагаршак Хачатрян. Московские власти более десяти лет отказывали ему в улучшении жилищных условий из-за того, что его квартира на 40 квадратных сантиметров превышала необходимый минимум для получения отдельного жилья.

*внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»**внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

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