 

США предложили 10 млн долларов за информацию о российском кибервымогателе

09.11.2021, 0:43, Новости дня
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Госдеп США предложил 10 млн долларов за информацию, которая поможет установить личность и определить местонахождение руководителей транснациональной группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil.

«Госдепартамент предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к установлению личности или местонахождения любого лица, занимающего руководящую позицию в транснациональной организованной преступной группировке… Sodinokibi», – сказано в релизе ведомства, передает РИА «Новости».

Награду в размере до 5 млн долларов госдепартамент обещает за сведения, которые приведут к аресту или осуждению в любой стране любого лица, которое замышляет или пытается принять участие в кибервымогательстве с применением программы Sodinokibi.

Напомним, житель России Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский подозреваются в принадлежности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 млн долларов в криптовалютах, заявило министерство финансов США.

«Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить 13 миллионов долларов со своих жертв», – сообщил генпрокурор Меррика Гарленда.

По его словам, 6,1 млн долларов из этой суммы удалось у Полянина конфисковать. Он и  Васинский включены в санкционные списки одновременно с предъявлением им официальных обвинений в американском суде.

«Оба лица являются частью киберкриминальной группы, которая занималась деятельностью, связанной с вирусами-вымогателями, и получила более 200 миллионов долларов в качестве выкупа в (криптовалютах) биткоин и монеро», – говорится в  релизе министерства финансов США.

Утверждается, что оба применяли программное обеспечение Sodinokibi/REvil. Васинский подозревается в июльской кибератаке на IT-фирму Kaseya и еще девять американских компаний.

От деятельности Полянина пострадали несколько американских правительственных структур и частных компаний. Оба подозреваемых являются членами организации REvil.

В июле стартовал процесс взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию – производителя программного обеспечения Kaseya.



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