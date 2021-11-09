В Москве произошла драка в метро с темнокожим пассажиром

В Московском метро на станции «Улица 1905 года» произошла драка с участием темнокожего пассажира.

По информации Рен ТВ, конфликт случился на станции «Улица 1905 года». Никто из участников потасовки не смог внятно объяснить, из-за чего произошла драка. В конфликт вмешалась полиция, которая разняла участников.

Напомним, наиболее резонансным в октябре стал конфликт в столичной подземке, когда трое дагестанцев на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело.

Ранее в понедельник следователи открыли уголовное дело по факту покушения на убийство после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой одного из участников ранили острым предметом.