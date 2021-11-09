Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии

В связи с ситуацией на границе с Польшей ЕС должен расширить санкции против Белоруссии, а также рассмотреть возможность санкций против авиакомпаний третьих стран, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен потребовала от Минска «перестать подвергать опасности жизнь людей» и подчеркнула, что «использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо». Страны ЕС, по словам фон дер Ляйен, должны «одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку», передает РИА «Новости».

Еврокомиссия на этом фоне работает и со странами, откуда приезжают мигранты, сказала она. Как сообщила фон дер Ляйен, «ЕС рассмотрит вопрос о том, как ввести санкции, в том числе путем внесения в черный список, авиакомпаний третьих стран», участвующих в перемещении людей.

Также ЕК «вместе с ООН и ее специализированными учреждениями изучит, как предотвратить развитие гуманитарного кризиса и обеспечить возможность безопасного возвращения мигрантов в страны их происхождения при поддержке национальных властей». Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас посетит страны происхождения мигрантов, чтобы оценить предпринимаемые ими меры в ситуации на границе.

Премьер-министры Латвии, Литвы и Польши Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий призвали ЕС ввести более жесткие санкции против Белоруссии, передает ТАСС.

«В этой напряженной ситуации ответственность несет режим Лукашенко, который сознательно подвергает опасности граждан третьих стран. Главы правительств трех стран единодушны во мнении о том, что следует побудить ЕС принять решение о более жестких санкциях против насильственного режима», – говорится в их заявлении.

Вильнюс заявил, что считает необходимым введение ЕС санкций против всех участников схем переброски в Европу через Белоруссию нелегальных мигрантов: физических лиц, туристических агентств, авиакомпаний, администрации белорусских аэропортов, предприятий наземного обслуживания воздушных судов.

Тем временем представитель службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис сообщил, что в понедельник в нескольких пунктах размещения в Литве нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в республику из соседней Белоруссии, произошли «серьезные беспорядки с участием нескольких сотен человек произошли». Беспорядки выражались в криках недовольства условиями содержания, демонстративном раскачивании установленного ограждения. Они продолжались несколько часов, то затихая, то разгораясь с новой силой, «при попытке наведения порядка некоторые нелегалы оказали сопротивление пограничникам и полиции, был применен слезоточивый газ». На нескольких наиболее агрессивных нелегалов надели наручники.

Напомним, на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с беженцами из Иракского Курдистана и Сирии, которые стремятся любой ценой прорваться в Евросоюз. С польской стороны открыли стрельбу.