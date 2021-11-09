Bloomberg – нейтрализовать козырь — китайские военные отрабатывают ракетные удары по макетам авианосца США

Китайские военные отрабатывают ракетные удары на макетах американского авианосца в пустыне в Синьцзяне, что говорит о том, что Пекин пытается нейтрализовать главный козырь Вашингтона, пишет Bloomberg. При этом, как отмечает агентство, тот факт, что Китай даже не пытался скрывать эти стрельбы, означает, что Пекин хочет таким образом послать Вашингтону «недвусмысленный сигнал».



Reuters

Китайские военные используют макеты американского авианосца, чтобы испытывать на нём свои вооружения, что говорит о том, что Пекин пытается нейтрализовать основной козырь США. Сами стрельбы, судя по спутниковым снимкам, происходят в пустынной местности на западе страны, пишет Bloomberg.

На спутниковых снимках видно, что мишени, которые находятся на полигоне в пустыне Такла-Макан в Синьцзяне, выглядят как авианосец и два эсминца класса Arleigh Burke. Оба типа судов входят в состав Седьмого флота США, который патрулирует западную часть Тихого океана, включая район вокруг Тайваня.

Снимки были сделаны в октябре компанией Maxar Technologies, которая располагает орбитальной группировкой, насчитывающей более 80 спутников. Кроме того, на полигоне также присутствует две мишени прямоугольной формы длиной около 75 м, которые установлены на рельсах.

Между тем официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что об этих спутниковых снимках ему ничего не известно.

Со спутников на это место открывается прекрасный обзор — что может указывать на то, что Пекин пытается продемонстрировать Вашингтону свой ракетный потенциал. В частности, в августе прошлого года китайские военные испытали в Южно-Китайском море ракету DF-21D, которую иногда называют «убийцей авианосцев». Позднее бывший глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Фил Дэвидсон заявил, что подобный шаг Пекина следует трактовать как «недвусмысленный сигнал».

Ракета DF-21D играет крайне важную роль в рамках стратегии Китая по сдерживанию его потенциальных противников, так как она теоретически может уничтожить средства, на которых держится региональное могущество США, — а именно его авианосные боевые группы. При этом ещё в 2011 году бывший глава Управления военно-морской разведки Джек Дорсетт заявил, что Пентагон недооценил скорость, с которой Китай создал и поставил на боевое дежурство DF-21D.