 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и их увольнение – расплата владельца

09.11.2021, 0:24, Новости дня
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Журналисты подчеркнули: независимое издание Kyiv Post с сегодняшнего дня прекратило существование. 

“Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены. Еще три недели назад владелец Kyiv Post, одесский застройщик Аднан Киван заявлял, что у него есть другие планы – расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания”, – говорится в заявлении.

Сотрудники газеты были удивлены такими планами Кивана, кроме того, неожиданной для них стала информация о назначении на руководящую должность “человека, связанного с владельцем”. В заявлении не упоминают имя этого человека, но бывший шеф-редактор новостей одесского “7 канала”, принадлежащего Кивану, Елена Ротари в Facebook в октябре объявляла о наборе сотрудников в украиноязычную редакцию, пишет “Детектор медиа” (сейчас ее пост недоступен). Главред Kyiv Post Брайан Боннер тогда сказал изданию, что ничего не знает о запуске украиноязычного Kyiv Post. 

Через несколько дней Боннер подтвердил “Детектору медиа” запуск украиноязычного проекта под брендом Kyiv Post. Он говорил, что Ротари будет заместителем шеф-редактора. 

“Мы будем запускать украиноязычный Kyiv Post. Но это произойдет не завтра. Мы будем строить издание постепенно и согласовывать детали. Я буду управлять Kyiv Post. Елена Ротари будет заместителем шеф-редактора, который будет отвечать за версии на украинском и русском языке. Мы ищем потенциальных кандидатов на разные вакансии, от репортеров до редакторов”, – говорил он 16 октября. 

В заявлении коллектива газеты говорится, что такие действия Кивана журналисты расценили как вмешательство в редакционную политику. 

“Мы видели риски в выбранном Аднаном Киваном формате расширения издания. Попытка коллектива сберечь независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца. Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой. Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов”, – резюмировали авторы заявления. 

Они сообщили, что сегодня предлагали Кивану продать издание или передать торговую марку его коллективу, но бизнесмен отказался. 

https://www.facebook.com/Anna.Myroniuk.0/posts/4587226071342825

Экс-замглавреда издания Ольга Руденко в Facebook заявила, что нет никакого перезапуска издания. 

“Есть убийство Kyiv Post как независимого издания. За этим последует вероятный перезапуск псевдо Kyiv Post с командой полностью лояльных к собственнику людей. Это не будет иметь отношения к той журналистике, которой занимался Kyiv Post 26 лет”, – подчеркнула она.

https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/4590795757652858

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Сегодня Киван объявил о “полном переформатировании Kyiv Post”. После перезапуска издание будет выходить на английском, украинском, русском и арабском языках, сказал он. На сайте газеты появилось сообщение, что издание закрывается “немедленно” и “на короткое время”, а Боннер заявил, что уйдет в отставку.

По данным главного редактора издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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