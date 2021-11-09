 

Саакашвили «нанес физические оскорбления» сотруднику тюрьмы

09.11.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Брегадзе рассказал телекомпании «Имеди», что «Саакашвили нанес физические и словесные оскорбления сотруднику», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Никто не имеет права вести себя так по отношению к нашим славным сотрудникам, которые работают круглосуточно для всех арестантов» – сказал министр. По словам Брегадзе, «вопрос изучается генеральной инспекцией минюста».

Также, по данным минюста страны, Саакашвили сломал дорогостоящую медицинскую технику.

Между тем, в настоящее время грузинские оппозиционеры начали блокаду административных зданий в Тбилиси, требуя освобождения Саакашвили, помещенного в тюремную лечебницу в Глданском районе города. Несколько тысяч оппозиционеров и их сторонников маршируют с площади Свободы к зданию правительства. По данным грузинских СМИ, в Глдани арестанты выкрикивают оскорбления в адрес Саакашвили, при этом министр юстиции гарантировал для бывшего президента «стабильность и безопасность».

Грузинское агентство Interpressnews сообщило, что пенитенциарная служба опубликовала видеозапись того, как Саакашвили покинул Руставскую тюрьму. Отмечается, что экс-президент сделал это «не против своей воли».

Напомним, Саакашвили переведен вертолетом в военный госпиталь из Руставской тюрьмы в виду ухудшения состояния здоровья. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии в субботу, «исходя из высокого общественного интереса», обнародовала кадры приема пищи в Руставской тюрьме Саакашвили, который объявил о голодовке в день ареста в Тбилиси 1 октября. Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Энтузиасты установили 16 рекордов во время тестов видеокарты GeForce RTX 3090

31.12 / Джавадов: Азербайджан стал первым государством, которое решило “замороженный конфликт” и восстановило территориальную целостность военным путем

04.06 / Гривна продолжила дорожать относительно евро

21.09 / France 24 – юбилей ООН мировые лидеры отметят «на удалёнке»

17.08 / Президент Грузии выразила надежду на возвращение Белоруссии в европейскую семью

17.03 / Медведь загнал людей на крышу в Нижневартовске

11.08 / МиГ-31 перехватили американский беспилотник над Чукотским морем

16.07 / В Германии призвали ЕС создать защиту от расширения санкций США против «Северного потока – 2»

13.06 / Страны “Большой семерки” должны вести дела с Китаем с позиции силы – Блинкен

03.05 / Историк рассказал об убийстве тысяч советских пленных британцами в 1945 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика