Саакашвили «нанес физические оскорбления» сотруднику тюрьмы

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Брегадзе рассказал телекомпании «Имеди», что «Саакашвили нанес физические и словесные оскорбления сотруднику», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Никто не имеет права вести себя так по отношению к нашим славным сотрудникам, которые работают круглосуточно для всех арестантов» – сказал министр. По словам Брегадзе, «вопрос изучается генеральной инспекцией минюста».

Также, по данным минюста страны, Саакашвили сломал дорогостоящую медицинскую технику.

Между тем, в настоящее время грузинские оппозиционеры начали блокаду административных зданий в Тбилиси, требуя освобождения Саакашвили, помещенного в тюремную лечебницу в Глданском районе города. Несколько тысяч оппозиционеров и их сторонников маршируют с площади Свободы к зданию правительства. По данным грузинских СМИ, в Глдани арестанты выкрикивают оскорбления в адрес Саакашвили, при этом министр юстиции гарантировал для бывшего президента «стабильность и безопасность».

Грузинское агентство Interpressnews сообщило, что пенитенциарная служба опубликовала видеозапись того, как Саакашвили покинул Руставскую тюрьму. Отмечается, что экс-президент сделал это «не против своей воли».

Напомним, Саакашвили переведен вертолетом в военный госпиталь из Руставской тюрьмы в виду ухудшения состояния здоровья. Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии в субботу, «исходя из высокого общественного интереса», обнародовала кадры приема пищи в Руставской тюрьме Саакашвили, который объявил о голодовке в день ареста в Тбилиси 1 октября. Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке.