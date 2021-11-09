Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате»

Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и РФ до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов РФ и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.