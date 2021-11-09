Почему мужчина не дарит подарки: 6 главных ошибок женщин

Большинство дам мечтают получать от своих кавалеров дорогие и ценные сюрпризы, даже если не признаются в своем желании. Однако далеко не все представительницы прекрасного пола могут похвастаться такими знаками внимания от своего мужчины. Психолог Ольга Адрианова советует женщинам искать корень проблемы в своем поведении. Специалист назвала топ главных ошибок дам, которые не получают дорогие подарки. Об этом пишет Пятый канал.

Экономят его деньги

По мнению психолога, этот промах является чуть ли не главным со стороны женщины. Адрианова заявила, что многие представительницы прекрасного пола часто отказываются от вызванного мужчиной такси, похода в дорогой ресторан и других ухаживаний, которые требуют денежных затрат. Однако так они перекрывают себе дорогу к щедрости возлюбленного.

Поощряют экономию

Адрианова считает, что транслирование практичного образа жизни со стороны женщины, как и покупка товаров по акции при мужчине – верный способ отучить избранника делать размашистые сюрпризы. Так у кавалера может сложиться впечатление, что его хозяйственная дама не обрадуется красивому, но непрактичному подарку.

Демонстрируют самодостаточность

Женщина, которая выставляет напоказ свою финансовую независимость и самостоятельность в вопросах покупок для себя любимой, обречена радовать себя подарками самостоятельно. По мнению специалиста, у мужчин нет желания делать сюрпризы дамам, которые могут порадовать себя сами.

Не умеют радоваться подаркам

Проблемы со знаками внимания от кавалера также могут возникать у тех представительниц прекрасного пола, которые любят критиковать подаренные им вещи и всем своим видом демонстрировать недовольство. При виде такой реакции на сюрприз у мужчины пропадает всякое желание повторять это вновь.

Не умеют озвучивать свои желания

Психолог считает, что большинству женщин необходимо научиться прямо говорить избраннику о том, чего они хотят на самом деле. Когда дело доходит до обсуждения подарков на грядущий праздник – не стоит скромничать.

Не любят себя

Ольга Адрианова считает, что получать ценные сюрпризы будет только дама, которая ценит и любит себя – такое отношение к себе специалист советует выращивать. Для этого женщине необходимо регулярно повторять себе, что она достойна подарков просто потому что есть.