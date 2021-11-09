 

Компания Apple делает невозможной замену дисплея в смартфонах новой линейки

09.11.2021, 0:00, Новости дня
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У неавторизированных сервисов, занимающихся ремонтом электронных устройств, стали возникать проблемы со смартфонами iPhone тринадцатой линейки. Мастера жалуются, что сменить поврежденный экран невозможно без нарушения Face ID.

По мнению специалистов, причиной является изменение в конструкции, не позволяющее осуществлять относительно простые ремонтные работы сторонним компаниям. Для последних это очень плохая новость. Однако многие недовольны тем, что крупный производитель фактически лишает их работы.

Пока не совсем понятно, могут ли справиться с той же задачей авторизированные в Apple сервисы. Скорее всего, получив доступ к программному обеспечению, они все-таки способны сделать замену.



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