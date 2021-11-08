37% ярославцев считают, что выходных должно быть больше

08.11.2021, 17:50, Детали

Теги: Выходные, Праздник

Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос и выяснила, как жители ЦФО, в том числе Ярославской области, предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.

37% жителей Ярославской области уверены, что выходных дней должно быть больше. Достаточно времени для отдыха 42% опрошенных, остальные затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 57% ярославцев в выходные дни предпочитают посвящать время семье, 51% гуляют. 49% – просто сидят дома, 37% – проводят время с друзьями. 28% проводят время в коротких путешествиях, а 24% – на даче/огороде. 10% делают ремонт, еще 11% в выходные работают на второй работе (чаще всего это ИТ-специалисты, юристы и маркетологи).

– Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, 41% работников ЦФО готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня. Еще 6% уже так и делают, но большинство – 52% – не готовы дробить свой отпуск ради удлинения выходных, – считает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.