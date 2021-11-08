 

“Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты”. Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене

08.11.2021, 23:30, Новости дня
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“Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже случилось, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку и говорю: “Подари мне” – и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила эту фотку?! И что вы думаете? Однажды Женя как-то нашел это фото и спросил меня: “Это что такое, я не понял? Значит так…” – и все”, – рассказала Сумская.

События происходили в первой половине 1990-х, вскоре Сумская рассталась с первым мужем и вышла замуж за Борисюка. Весной 2021 года пара отметила серебряную свадьбу.

“Сегодня, оглядываясь на те годы, я думаю, что все делала правильно. Ни о чем не жалею, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо по сегодняшний день, мы вместе больше 25 лет. И наши чувства проверены временем, испытаниями и разными колебаниями судьбы”, – резюмировала 55-летняя Сумская.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме “Вечера на хуторе близ Диканьки”. Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале “Роксолана” (1996–2003).

Сумская и Борисюк поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). До этого в браке с Паперным актриса прожила пять лет, начиная с 1987-го. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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