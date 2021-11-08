Опубликовано видео перевода Саакашвили из Руставской тюрьмы

Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись того, как экс-президент Михаил Саакашвили покидает Руставскую тюрьму в связи с тем, что его перевели в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси.

Как информирует ведомство в Facebook, видео публикуется «в связи с высоким общественным интересом». Подчеркивается, что Саакашвили покинул пенитенциарное учреждение «не против своей воли».

Напомним, Саакашвили переведен в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси из Руставской тюрьмы в виду ухудшения состояния здоровья. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, а также сломал дорогостоящую медицинскую технику.