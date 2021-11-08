США ввели санкции против «российского хакера» и заочно выдвинули обвинения

В отношении гражданина РФ Евгения Полянина, подозреваемого в хакерских атаках, заочно выдвинуты обвинения. Также против него введены санкции, сообщил минюст США.

Американский министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что ведомству удалось «вернуть 6,1 млн долларов, связанных с выплатами в результате использования вирусов-вымогателей потенциальным хакером из REvil» Поляниным. Его подозревают в совершении «около 3 тыс. кибератак с использованием вирусов-вымогателей». REvil в целом организовала кибератаки на 175 тыс. компьютеров по всему миру. Полянина обвиняют в «сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров и вымогательстве в связи с этим повреждением, в умышленном повреждении защищенных компьютеров и сговоре с целью отмывания денег».

Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что «длинная рука закона простирается гораздо дальше», чем думают хакеры. По его словам, у США «есть способы пресечь деятельность тех, кто укрывается в таких местах, как Россия, как понял это Полянин, когда проснулся и обнаружил пропажу 6,1 млн долларов, которые он вымогал у своих жертв», передает ТАСС.

Гарленд не стал отвечать на вопрос о том, было ли российское правительство осведомлено о деятельности REvil, поскольку речь идет о «продолжающемся расследовании».

Он также заявил, что арест в Польше украинца Ярослава Васинского, подозреваемого в кибератаках, «демонстрирует, как быстро» США «действуют вместе со своими международными партнерами для выявления и задержания предполагаемых киберпреступников, где бы они ни находились».

Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы.

Власти США ввели санкции в отношении Полянина и Васинского, а также интернет-ресурсов, применяемых для обмена криптовалютами. Ведомство заявило, что Полянин «применял вирусы-вымогатели в отношении ряда правительственных американских учреждений и компаний частного сектора», а Васинский «применил программное обеспечение для вымогательства против минимум девяти компаний США» и «несет ответственность за хакерскую деятельность с применением программ для вымогательства в отношении Kaseya в июле 2021 года».

Санкции также введены против интернет-ресурса Chatex, который, по данным властей США, в частности, базируется в Эстонии и Латвии, а также связанных с ним структур. На сайте Chatex указывается, что это «криптобанк». Ведомство называет его «биржей виртуальных валют» и связанной с ней «сетью для финансовых транзакций», которую используют лица, применяющие вирусы-вымогатели. В связи с санкциями американским гражданам запрещено вести какие бы то ни было дела с внесенными в черный список физическими и юридическими лицами. Собственность последних в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.

Напомним, Полянин и Васинский подозреваются в принадлежности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 млн долларов в криптовалютах. Госдеп США предложил 10 млн долларов за информациюза о предполагаемых лидерах транснациональной группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil. Полянин, по версии ФБР, находится в Барнауле, Васинский арестован в Польше.