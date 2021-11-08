Смартфоны Google Pixel 6 начали обзванивать абонентов по случайным номерам
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Обычный «глюк» создал проблемы для владельцев смартфонов Google Pixel 6. Аппараты самостоятельно, без ведома хозяина, начали обзванивать абонентов из записной книжки.
Также появились сообщения о случаях, когда смартфоны, лежа в кармане своего владельца, вообще набирали случайные номера. Разумеется, все это создало немало проблем, так как самим пользователям приходилось не раз объясняться с ничего не понимающими людьми на другом конце линии связи.
Пытаясь определить причину, специалисты сначала заподозрили, что проблема в голосовом помощнике, которые может срабатывать в неудобный момент и создавать команды, услышав какие-то слова. Позже оказалось, что помощник здесь ни при чем.
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