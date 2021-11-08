 

Смартфоны Google Pixel 6 начали обзванивать абонентов по случайным номерам

08.11.2021, 23:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обычный «глюк» создал проблемы для владельцев смартфонов Google Pixel 6. Аппараты самостоятельно, без ведома хозяина, начали обзванивать абонентов из записной книжки.

Также появились сообщения о случаях, когда смартфоны, лежа в кармане своего владельца, вообще набирали случайные номера. Разумеется, все это создало немало проблем, так как самим пользователям приходилось не раз объясняться с ничего не понимающими людьми на другом конце линии связи.

Пытаясь определить причину, специалисты сначала заподозрили, что проблема в голосовом помощнике, которые может срабатывать в неудобный момент и создавать команды, услышав какие-то слова. Позже оказалось, что помощник здесь ни при чем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Гражданина Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

24.07 / ЮНЕСКО может забрать у Стоунхенджа статус памятника мирового наследия

27.09 / Компания Xiaomi раскрыла информацию о новой версии умных часов Mi Watch Color 2

25.09 / За нардепа Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, внесли 3 млн грн залога

09.09 / Названы сроки наступления «бархатного сезона» на курортах России

28.10 / Байден призвал расширить санкции против окружения Лукашенко

02.03 / “Очаровательная девочка, как и ее мама”, “Сдержанный папа”. Константин Меладзе показал дочь от первого брака

21.05 / Эвакцироваться из Сектора Газа пожелали около 140 украинцев – МИД

11.10 / Соглашение об открытом небе подпишут на саммите в Киеве. ЕС и Украина начнут его немедленную имплементацию – Боррель

02.07 / На строительство спортивных объектов на Кубани выделили более 1 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика