Смартфоны Google Pixel 6 начали обзванивать абонентов по случайным номерам

Обычный «глюк» создал проблемы для владельцев смартфонов Google Pixel 6. Аппараты самостоятельно, без ведома хозяина, начали обзванивать абонентов из записной книжки.

Также появились сообщения о случаях, когда смартфоны, лежа в кармане своего владельца, вообще набирали случайные номера. Разумеется, все это создало немало проблем, так как самим пользователям приходилось не раз объясняться с ничего не понимающими людьми на другом конце линии связи.

Пытаясь определить причину, специалисты сначала заподозрили, что проблема в голосовом помощнике, которые может срабатывать в неудобный момент и создавать команды, услышав какие-то слова. Позже оказалось, что помощник здесь ни при чем.