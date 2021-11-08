Недорогой смартфон iPhone SE получит топовые функции

Источники в компании Apple опубликовали в сети предварительную информацию о новом недорогом смартфоне iPhone SE, который вскоре должен выйти на рынок. Несмотря на всю свою бюджетность, аппарат получит ряд топовых функций, характерных для продвинутых гаджетов.

Так, в мобилке будет предусмотрен подъэкранный сканер отпечатков пальцев. Кроме того, гаджет выйдет с поддержкой современного стандарта связи 5G.

Невысокая цена устройства объясняется использованием в конструкции однокристальной системы из предыдущей двенадцатой линейки «яблочных» смартфонов. По имеющейся информации, будет выпущена старшая и младшая версии. Цены, соответственно, установят на уровне 499 и 699 американских долларов. Презентация ожидается только весной.