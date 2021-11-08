Der Tagesspiegel – «Северный поток — 2» станет лакмусовой бумажкой для новых властей Германии

В рамках коалиционных переговоров партиям, которые будут править Германией в будущем, предстоит обсудить массу конфликтных тем, пишет Der Tagesspiegel. В частности, «системную конкуренцию с авторитарными государствами и диктаторами». Зелёные выступают за ужесточение курса в отношениях с Россией и Китаем, свободные демократы их поддерживают, а вот социал-демократы — нет. Лакмусовой же бумажкой для «светофорной коалиции»* может стать вопрос сертификации «Северного потока — 2», отмечает автор статьи Клаудия фон Зальцен.



Reuters

В Германии социал-демократы, зелёные и члены Свободной демократической партии сейчас ведут коалиционные переговоры, пишет Der Tagesspiegel. И на повестке дня масса конфликтных тем, особенно в том, что касается внешней политики. До среды этой недели рабочая группа по внешнеполитическим вопросам в составе 18 человек должна будет согласовать пятистраничный меморандум. СДПГ представляет действующий глава немецкого МИД Хайко Маас, зелёных — депутат бундестага Омид Нурипур, а СвДП — экс-дипломат Александр Граф Ламбсдорфф.

Не все политические объединения заинтересованы в том, чтобы сформулировать чёткие директивы, отмечает автор статьи Клаудия фон Зальцен. Социал-демократы предпочли бы более размытые формулировки, ведь это предоставит будущему канцлеру большую свободу на международной арене. А им должен стать член СДПГ Олаф Шольц.

Одна из тем, которую предстоит обсудить, — это «системная конкуренция с авторитарными государствами и диктаторами». Переговорщики должны будут прояснить, каким образом Германия будет выстраивать отношения с Россией и Китаем. Зелёные выступают за ужесточение внешнеполитического курса, и свободные демократы, скорее всего, поддержат такой подход, а вот социал-демократы хотят, чтобы в отношениях с Москвой и Пекином ничего не менялось.

Лакмусовой бумажкой для «светофорной коалиции»* может стать вопрос сертификации «Северного потока — 2», продолжает издание. Строительство газопровода уже завершено, но для ввода его в эксплуатацию необходимо получить дополнительные разрешения. Зелёные ещё в ходе предвыборной борьбы говорили, что хотят не допустить реализации проекта. Против него выступает и СвДП, а вот СДПГ его поддерживают.

Но, по имеющейся информации, в рамках переговоров рабочей группы эта тема затрагиваться не будет, так как она подпадает под юрисдикцию политиков по энергетическим вопросам. В СМИ пишут, что даже зелёные не хотят снова открывать этот ящик. Но проблема таким образом никуда не денется. Американские дипломаты призывают Берлин остановить процесс сертификации трубопровода или как минимум провести тщательную проверку. Причину они видят в том, что Москва использует цены на газ, чтобы оказать давление на европейцев и добиться запуска «Северного потока — 2». К тому же Москва сосредотачивает войска у границы с Украиной. Так что просто так отмолчаться по поводу газопровода по дну Балтийского моря партии не смогут, заключает фон Зальцен.

Ещё одной конфликтной темой для рабочей группы станет хранение на территории Германии американского ядерного оружия. При этом в данном вопросе разделительная черта пролегает уже не только между партиями, но и между их членами. К примеру, депутат от СДПГ Роль Мютцених считает, что бомбы нужно вывести из страны, но его однопартийцы стараются этой темы не касаться, чтобы единоличные действия Германии не привели к расколу внутри НАТО. «Пожалуй, переговорщики будут рады тому, что у них есть место только на пяти страницах, чтобы представить результаты обсуждений рабочей группы и свои совместные планы», — заключает автор.

* «Светофорная коалиция» — будущее коалиционное правительство Германии, называемое так по цветам входящих в неё партий: «Союз 90 /Зелёные» (зелёный), Свободная демократическая партия Германии (жёлтый), Социал-демократическая партия Германии (красный) (прим. ИноТВ).