Верещук присоединится к украинской делегации в ТКГ – Офис президента

“Изменения в украинской делегации в ТКГ. После перехода Алексея Резникова на должность в Минобороны к делегации присоединится Ирина Верещук. Делегация должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов”, – сказал Никифоров.

Он отметил, что у нардепа от “Слуги народа” Андрея Костина, на которого временно возложили обязанности первого заместителя главы украинской делегации, уже есть задание.

“Офис президента подчеркивает необходимость активизировать работу над освобождением лиц и открытием КПВВ. Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля над государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает Минские договоренности, то должна согласиться, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты “Минска”, – добавил Никифоров.

Контекст:

Резников входил в ТКГ с сентября 2019 года. Он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 3 ноября Рада проголосовала за отставку Резникова, 4 ноября Рада назначила его министром обороны. Верещук в тот же день стала главой Минреинтеграции. Она, еще будучи кандидатом на эту должность, говорила, что планирует принимать участие в ТКГ.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский вывел Резникова из состава украинской делегации в ТКГ и временно возложил его обязанности на главу комитета Рады по правовой политике Костина, который представлял Украину в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

Глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук с конца июня не участвует в заседаниях. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце. 2 ноября основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон рассказал, что Кравчук чувствует себя лучше и начал разговаривать.

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—