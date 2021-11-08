Комаровский: Зеленский – чрезвычайно обидчивый человек. Если один раз сказал “нет” – все, ты уже враг

По словам Комаровского, после избрания Зеленского президентом они лишь дважды общались по телефону.

“К сожалению, Владимир Александрович, судя по всему, чрезвычайно обидчивый человек. Я раньше этого в нем на замечал”, – отметил врач.

Он рассказал, что несколько дней назад в YouTube случайно попал на фрагмент концерта студии “Квартал 95” с участием Зеленского и Елены Кравец. Ролик был о том, как мужчина впервые делал эпиляцию. Комаровский сказал, что это одна из его самых любимых пародий.

“Я смотрел – и мне хотелось плакать. Я как будто перенесся в те светлые времена [когда Зеленский был актером]. Знаешь, это как будто ты встречаешься с женщиной, которую ты любил, которая для тебя, может быть, была всем, а сейчас непонятно что. У меня примерно такое ощущение было. Я смотрел и говорил: “Господи, как же я тебя любил!” – признался Комаровский.

“А сейчас не любите?” – уточнил Гордон.

“Того Володю очень люблю. Того, которого я вижу [в “Квартале”]. А [сейчас] это не он. Это вообще другой человек, – считает Комаровский. – Оказывается, если один раз сказал “нет” – все, ты уже враг. Потенциальный враг… Впечатление создается такое, что даже опасно давать дельные советы… Почему? Потому что пойти по пути, который ты подсказываешь, – это не по-пацански. По-пацански – это делать вид, что “вас всех не существует”. Ты сколько чирикал про законы про медиа, про закон об олигархах? Понимаешь, сказать, что с законом про олигархов мы лоханулись, это, по большому счету, чистый развод, – значит признать, что Гордон прав. “Мы пошли на поводу у Гордона? Кто такой Гордон?” Логично? Логично. Что получается: когда публичный человек с рейтингом не меньшим, чем у президента, мягко говоря, что-то говорит, то прислушаться к его словам – это не по-пацански”.

По мнению доктора, у президента должен быть другой подход.

“Надо, чтобы президент все-таки был фигурой, которая измеряет свои действия другими категориями, не пацанскими, не кто сильнее, не “мы тебя раздавим”, – отметил он.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга.

Опрос, проведенный Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group с 23 октября по 2 ноября, показал, что рейтинг Зеленского снизился, но во втором туре выборов он по-прежнему победил бы любого оппонента.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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