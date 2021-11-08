 

Румыния выступила за увеличение присутствия сил США по линии НАТО

08.11.2021, 22:34, Новости дня
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Бухарест и Вашингтон обсуждают увеличение американского присутствия в Румынии по линии НАТО, сообщил глава МИД страны Богдан Ауреску.

Ауреску собирается встретиться с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Румынский министр, стенограмму заявлений которого распространила пресс-служба госдепартамента, сообщил, что стороны намерены обсудить, «как углубить замечательное политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности», передает РИА «Новости».

Бухарест и Вашингтон хотят «подчеркнуть важность тесной координации для переговоров о новой стратегической концепции НАТО, для дальнейшего консолидирования сдерживающих и оборонных позиций по всему восточному флангу, особенно в Черном море». Также стороны собираются отметить важность «роста присутствия США в регионе, и в том числе в Румынии», заявил Ауреску.

Напомним, Ауреску уже указывал, что Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для «сдерживания» РФ в регионе Черного моря. страны НАТО приняли решение усилить ВВС и ПВО, Североатлантический альянс также изучает возможности для быстрой переброски войск в Черноморский регион.



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