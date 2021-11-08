 

ФБР назвало предполагаемое местонахождение «российского хакера» Полянина

08.11.2021, 22:34, Новости дня
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Подозреваемый властями США в киберпреступлениях житель РФ Евгений Полянин, предположительно, находится в Барнауле, сообщило ФБР.

Об этом ведомство заявило в распространенной ориентировке на Полянина. Генпрокурор – глава министерства юстиции США Меррик Гарленд также сообщил, что Вашингтон затребовал экстрадиции украинца Ярослава Васинского из Польши в соответствии с договором между двумя странами, передает РИА «Новости».

Напомним, власти США планируют предъявить Васинскому и Полянину обвинения в кибервымогательстве. Они подозреваются в принадлежности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 млн долларов в криптовалютах. Госдеп США предложил 10 млн долларов за информациюза о предполагаемых лидерах транснациональной группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil.



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