 

МИД Украины направил Грузии ноту из-за Саакашвили

08.11.2021, 22:34, Новости дня
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Грузии передана нота, в которой Киев призвал грузинские власти перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую больницу, сообщил МИД Украины.

В сообщении украинского министерства говорится, что Киев «призывает грузинскую сторону безотлагательно перевезти» Саакашвили в «гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи», передает ТАСС.

Киев заявил, что «разочарован» переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования украинской стороны об этом факте. МИД считает, что «пребывание гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении» ведет к рискам, которых «можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями».

Напомним, Саакашвили переведен в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси из Руставской тюрьмы в виду ухудшения состояния здоровья. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, а также сломал дорогостоящую медицинскую технику.



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