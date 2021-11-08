Потерпевший по делу о драке в Новой Москве ранее появлялся на видео МВД

…как обвиняемый в мошенничестве.

Потерпевший по делу о драке в Новых Ватутинках мужчина, который рассказал о происшествии МВД, снялся в другом ролике ведомства две недели назад. На это обратили внимание подписчики московского отделения МВД в инстаграме.

Первым в репортаже ведомства о драке в Новой Москве показания дает другой пострадавший — Александр. Он рассказывает, что конфликт в супермаркете начался из-за грубости «на ровном месте». Мужчина утверждает, что его ребенка «ударили по щеке», и он попытался защитить сына. После того как, по словам Александра, один из нападавших достал нож, он взял ребенка на руки и попытался скрыться, но злоумышленники настигли его на улице. Далее Александр с товарищем якобы продолжили защищаться.

После монолога Александра в кадре начинает говорить уже другой мужчина. В подводке к репортажу он представлен как «знакомый пострадавшего». На нем черное худи с белым крокодилом — логотипом бренда Lacoste.

Этот же гражданин фигурирует в репортаже ведомства от 27 октября. В нем МВД отчитывается о предъявлении обвинения фигурантам дела о мошенничестве. На видео гражданин в толстовке Lacoste уже представлен в роли одного из мошенников. Он утвердительно отвечает на вопрос «Вы людей обманывали, вводили в заблуждение?».

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