Потерпевший по делу о драке в Новой Москве ранее появлялся на видео МВД

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08.11.2021, 22:22, Разное
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…как обвиняемый в мошенничестве.

Потерпевший по делу о драке в Новых Ватутинках мужчина, который рассказал о происшествии МВД, снялся в другом ролике ведомства две недели назад. На это обратили внимание подписчики московского отделения МВД в инстаграме.

Первым в репортаже ведомства о драке в Новой Москве показания дает другой пострадавший — Александр. Он рассказывает, что конфликт в супермаркете начался из-за грубости «на ровном месте». Мужчина утверждает, что его ребенка «ударили по щеке», и он попытался защитить сына. После того как, по словам Александра, один из нападавших достал нож, он взял ребенка на руки и попытался скрыться, но злоумышленники настигли его на улице. Далее Александр с товарищем якобы продолжили защищаться.

После монолога Александра в кадре начинает говорить уже другой мужчина. В подводке к репортажу он представлен как «знакомый пострадавшего». На нем черное худи с белым крокодилом — логотипом бренда Lacoste.

Этот же гражданин фигурирует в репортаже ведомства от 27 октября. В нем МВД отчитывается о предъявлении обвинения фигурантам дела о мошенничестве. На видео гражданин в толстовке Lacoste уже представлен в роли одного из мошенников. Он утвердительно отвечает на вопрос «Вы людей обманывали, вводили в заблуждение?».

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Вечером 5 ноября в Новой Москве полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) после нападения нескольких человек на мужчину с ребенком. Спустя несколько часов глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью на более тяжкую — «покушение на убийство». Суд отправил всех четверых подозреваемых по делу в СИЗО до 5 января. По версии следствия, в Новых Ватутинках группа лиц напала на двух мужчин, один из которых был с ребенком на руках, и избила их. «Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку», — говорится в релизе СК. Предварительно, в ходе нападения никто не пострадал.

Источник: Новая газета



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