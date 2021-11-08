Мнение: Политика Байдена на Ближнем Востоке не лучше, чем политика Трампа

Политика Байдена на Ближнем Востоке не лучше, чем политика Трампа

Общественное мнение охладевает к Байдену по ряду причин, но СМИ США все равно любезны с президентом и его правительством. Ведущие журналисты, редакторы и эксперты мозговых трестов так рьяно стремились избавиться от Трампа, что любая замена, неважно, от республиканской или демократической партии, была бы для них желанной.

Байден представляет старый истеблишмент, который верит в принципы глобальной империи США и в сильную «мускулистую» внешнюю политику. Он был центристом в Сенате США вопросам как внутренней, так особенно внешней политики, где ему практически не попадались войны и бомбежки (американские или израильские), которые бы он не одобрял и не поддерживал. Надеяться стать президентом США значит выражать восхищение войнами и военными вмешательствами – таково авторитетное мнение в США еще со времен до Кеннеди.

Внешняя политика правительства Байдена приводит к ужасному положению на Ближнем Востоке. Разумеется, буржуазные СМИ критиковали вывод войск США из Афганистана. В конце концов, эти СМИ приветствовали вторжение США в Афганистан и Ирак и служили передатчиками для утечек и фальшивок спецслужб США, распространяя ложь и обман об иракском ОМП.

СМИ США и истеблишмент Вашингтона желают вечной оккупации Афганистана. Они также призывают к вечной оккупации Ирака, но правительство Ирака отказало Обаме в требовании проштамповать наличие тысяч оккупантов. Это не Обама решил вывести войска из Ирака, представители иракского народа попросили США на выход. Конечно, США нашли способ вернуться под предлогом угрозы от ИГИЛ.

Справедливо будет сказать, что во многих случаях критика Трампа в СМИ полностью применима к Байдену, хотя Байдена избавляют от свирепых нападок, в отличие от Трампа.

Поддержка диктаторов

Типичным обвинением Трампа в СМИ была поддержка диктаторов, особенно в арабском мире. Но Трамп точно не первый президент, поддерживающий и вооружающий деспотов. От Рузвельта до Картера (самозванного «президента прав человека»), от Обамы до Байдена, все президенты США поддерживают и вооружают тиранов – на Ближнем Востоке и по всему миру.

Отношения Трампа с монархами Персидского залива были чисто деловыми: они получали политическую поддержку и их делишки покрывались, при условии, что они объявляли об огромных закупках оружия у США. При Байдене число встреч на высоком уровне между США и саудовскими, и США и эмиратскими чиновниками только выросло. СМИ саудовского режима регулярно публикуют заявления военных и гражданских официальных лиц США, в которых те провозглашают решительную поддержку безопасности королевства (то есть выживания правящей династии).

При Байдене США официально закрепляют неизменную поддержку диктатур Ближнего Востока. И, совершенно как с Трампом- Кушнером, эти режимы Ближнего Востока получают дополнительное пренебрежение нарушениями прав человека в их странах, при условии, что они обещают или ускоряют нормализацию отношений с Израилем.

Египетский диктатор Сиси, например, пригласил премьер-министра Израиля, что, похоже, впечатлило официальных лиц США.

Правительство Байдена согласовывает политику с Саудовской Аравией и ОАЭ не только по вопросу Ирана, но и Йемена, Ливии, Ливана, Сирии и Судана.

«Демократизация»

Хвастаясь продвижением демократизации, правительство Байдена успело одобрить (или не возражало) – два государственных переворота: один политический в Тунисе и одно откровенно военное свержение правительства в Судане.

В Тунисе президент попросту приостановил действие конституции и управляет, как хочет. Он распустил парламент (в котором большинство было у Нахды (движения, связанного с «Братьями-мусульманами») и получил поддержку Саудовской Аравии и ОАЭ против общих врагов. Представители правительства США регулярно встречаются с президентом Сайедом, и реакция США на подавление демократии была очень мягкой, а то и снисходительной,

В Судане вообще не было демократии. Там поддержанная США хунта для вида разделяла власть с гражданским правительством после уличных протестов и требований демократии в 2019 году. Хунта и США опасались, что демократическое правительство прекратит нормализацию отношений с Израилем.

Генералы сами выбрали штатских в правительство, в тесном сотрудничестве с США. Военная хунта, а не политические партии и общественные группы навязали Судану нормализацию отношений с Израилем, наперекор общественному мнению. Недавно генералы разорвали соглашение с гражданским правительством, и открыто монополизировали политическую власть.

Правительство Байдена потребовала возвращения к переходному правительству (сколько должен был длится такой переход, с точки зрения США?), но мало вероятно, что суданские генералы, которые во всех отношениях не более, чем пешки Пентагона, осмелились бы устроить переворот, неожиданный для США, если уж не одобренный США (они встретились с послом США за несколько часов до путча).

Темпы суданской нормализации отношений с Израилем замедлились из-за общественных протестов, а генералы, скорее всего, ускорят их, чтобы получить поддержку конгресса США. Правительство Байдена продолжает давнюю традицию США – несмотря на всю болтовню о демократии и правах человека – поддержку приостановки демократического правления на Ближнем Востоке, если новые правители принимают во внимание интересы США и Израиля.

Упорство против Ирана

Правительство Байдена тянет резину и упрямо отказывается от любых уступок иранскому правительству. Байден продолжил санкции Трампа и не собирается пообещать прекращение санкций как жеста доброй воли.

Ирану было бы выгоднее вести переговоры с Трампом – Трамп никогда не вдавался в детали и прежде всего его интересовало, что новое соглашение с Ираном будет названо в его часть, а не в честь Обамы. Более того, правительство Байдена тесно согласовывает свои шаги в отношениях с Ираном с ОАЭ, Саудовской Аравией и Израилем. Оно бесстыдно угрожает возможностью не дипломатического решения (то есть нападения США и Израиля на Иран). Если бы так вел себя Трамп, ведущие СМИ предупреждали бы об опасности вооруженного конфликта.

И в отношении Израиля правительство Байдена не отклоняется от курса правительства Трампа: госсекретарь Блинкен ясно дал понять, что израильская оккупация Голанских высот юридически приемлема, хотя он связал это решение с тем, что Ассад остался у власти.

Хотя консульство США в Восточном Иерусалиме («для Палестины») еще и не собираются открывать, строительство новых сионистских поселений и расширение старых не вызвало никакого удивления в Вашингтоне. Правительство Байдена показывает, что проблемы США были связаны с личностью бывшего премьер-министра Нетаньяху, а не с его политикой.

Продолжается поддержка нападения на Йемен

Война против Йемена продолжается, и правительство Байдена – как и Обамы и Трампа – просто винит хуситов в этом. Саудовские правители все еще отказываются снять блокаду порта Ходейда, а правительство Байдена хвалит поведение саудовских властей.

Трамп обвиняли в безответственности во внешней политике (убийство Сулеймани – главный пример), но правительство Байдена укрепляет власть нескольких арабских диктаторов в обмен на нормализацию отношений с Израилем и большей верности интересам США.

Саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман больше не изгой. Он принимает одного официального представителя США за другим. (Советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан встретился с Мухаммадом бин Салманом, хотя без официальных фото).

В политике по Ближнему Востоку между Трампом и Байденом мало разницы. Однако, ведушие СМИ отказываются критиковать Байдена, кроме как за вывод войск из Афганистана. СМИ, как и сам Байден, полностью преданы планам военной империи и не желают видеть, насколько опасен путь военного союза с тиранами Ближнего Востока и Израилем. Похоже, несмотря на все слова, история войн 80-х и 2001-2021 в Афганистане ничему не научила их.

(с) Асад АбуХалил

https://consortiumnews.com/2021/11/02/the-angry-arab-biden-leaving-mideast-in-worse-shape/ – цинк

Она ничему и не могла научить, тем более, что война в Афганистане была проиграна задолго до картин позорного бегства из Кабула – Пентагон признал невозможность победы еще при Обаме. В остальном же, политика США может меняться тактически и методологически, но в силу сохранения претензй на мировую гегемонию, в своей основе она будет оставаться плюс-минус той же самой.Другой вопрос, что сам мир, где действуют США изменился и не в их пользу, поэтому эффектиность этой политики на Ближнем Востоке снижается и при Трампе, и при Байдене.

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