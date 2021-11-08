При правильном подходе на длину никто не будет обращать внимания: ноябрьские тренды в маникюре для коротких ногтей

Тренды в маникюре постоянно меняются, появляются новые идеи и интересные сочетания, благодаря которым можно подчеркнуть свой стиль и уникальность. Простые идеи помогут превратить маникюр в настоящий шедевр и украсить им повседневный образ.

Модные секреты

При выборе маникюра на каждый день нужно обращать внимание на универсальность и возможность сочетания с другими элементами. Например, бежевая основа идеально подходит для разных рисунков и принтов. На нее можно клеить камни или делать объемную роспись. Если же нужно простой и качественный маникюр, то коротким ногтям идеально подойдет решение с матовым бежем. Оттенок выглядит максимально натурально и нежно.

Если нужно акцентировать внимание на универсальности, то лучше всего отдавать предпочтение светлым тонам. Белый на коротких квадратах выглядит нежно и чисто. Такой маникюр отлично впишется в любой стиль и органично дополнит его.

В осенне-зимнее время для коротких ногтей часто подбирают оттенки серого или золотистого. Можно красить ногти как одним оттенком, так и использовать сразу несколько в оригинальной комбинации.

Красивое дополнение в виде блестяшек поможет подчеркнуть форму и визуально расширить саму пластину.

Специалисты советуют

Декор на ногтях всегда смотрится оригинально, но не стоит перебарщивать, ведь чем больше деталей, тем хуже выглядит результат.

Простая абстракция или геометрия будет смотреться намного лучше, чем извивистые сюжеты и цветочные мотивы на ногтях. В этом сезоне в тренде простота и универсальность, а это тянет за собой нотки минимализма в дизайне. Не стоит усложнять сюжет и выбирать много оттенков, ведь так короткие ногти могут стать еще короче.

Сочетание серого и красного всегда будет в тренде. Если нет большого выбора в оттенках, а нужно сделать красивый и стильный маникюр, то красно-серые ногти станут правильным дополнением стиля.

Глянцевый финиш добавит желаемого блеска, чтобы квадраты выглядели изящнее. С помощью глянца добавляется желаемый объем, и ногти за счет этого становятся еще выразительнее и интереснее. Такой маникюр можно дополнить несколькими камнями или же на красную основу добавить немного золотистого оттенка, но это не обязательно, ведь маникюр выглядит эффектно и довольно стильно. Чтобы пальцы казались длиннее, можно использовать темные оттенки лаков. Они углубляют маникюр и делают акцент на самом цвете.

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Сложный выбор

От формы ногтей, ширины пластины, рисунка и оттенка зависит то, как будет выглядеть маникюр. Нейл-мастера предлагают сделать выбор в сторону минимализма и отказаться от сложных дизайнов. Простое однотонное покрытие хорошо подчеркивает текстуру ногтей, выделяет форму и при этом не перегружает руки. Для коротких ногтей это идеальный выбор.

Сам оттенок можно сделать интереснее, использовав блестяшки или глянцевый финиш на поверхности. Лаки с блестками сейчас считаются модным трендом сезона.

Цвет марсала будет модным и актуальным для коротких ногтей. Маникюр в таком стиле выглядит женственно и эффектно, хорошо подойдет под любой вариант одежды.