На Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре

Транзит российского газа через территорию украинскую территорию с начала ноября увеличился на более чем 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)», – цитирует его слова ТАСС.

Макогон отметил, что Украина пока не получала заявок на дополнительный транзит через свою территорию от российской стороны.

Ранее оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.

Кроме того Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.