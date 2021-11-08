Порошенко заявил о продаже своих телеканалов

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08.11.2021, 21:40, Новости дня
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Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко продал свои телеканалы «5 канал» и «Прямой» после принятия закона «об олигархах» специально созданному журналистами и депутатами холдингу.

«Осознавая опасность, которую создает этот закон для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил, в минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг «Свободные медиа». Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами… Медиа-холдинг «Свободные медиа» приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах «5 канал» и «Прямой», – говорится в сообщении «5 канала», передает РИА «Новости».

Сообщается, что покупка была совершена «по рыночной цене», часть акций холдинга будет передана коллективу.

«Документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль «Свободных медиа», – говорится в соглашении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «об олигархах». В законе указывается, что для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На данный момент эта сумма составляет более 85 млн долларов.

Напомним, в сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.



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