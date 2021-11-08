 

Дому Скопника в центре Москвы вернули исторический облик

08.11.2021, 21:30, Разное
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В Москве особое внимание уделяется памятникам архитектуры. При необходимости их обязательно реставрируют. Этот процесс весьма сложный и многоэтапный. Он позволяет сохранить исторический облик
объекта культурного наследия.

С 2021 года на реставрацию многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выделяются специальные субсидии. Благодаря дополнительному финансированию специалисты могут возвращать первозданный вид сложным архитектурным элементам – лепному декору, карнизам, барельефам и другим. Сейчас по этой программе в столице реставрируют 14 многоквартирных домов.

В бывшем доходном доме П. А. Скопника завершается капитальный ремонт и реставрация. Речь идет о здании, построенном в 1906 году на улице Спиридоновка (дом 27/24). В нем – 24 квартиры.

Фасад этого дома достаточной необычный – волнообразный, с балконами, эркерами и цветочным орнаментом. Угловой эркер держат атланты, а крышу украшает небольшая беседка – бельведер.

Кровля сложной геометрической формы была отремонтирована. Там полностью заменили стропильную систему, утеплитель, водостоки и обрешетку. Также расчистили, оштукатурили и покрасили кирпичную кладку, обработали огнебиозащитным составом деревянные конструкции.

Восстановление фасада здания является завершающим этапом реставрации. Дому уже вернули исторический облик: например, восстановили рисунок 32 кронштейнов. Недостающие детали выливали в мастерской, развернутой прямо во дворе дома.

Внутри здания тоже проделано немало работ. Там привели в порядок подвальные помещения, заменили систему холодного водоснабжения и сеть электроснабжения. Все работы планируется завершить до конца этой осени.

Ранее “Дни.ру” писали о реставрации дома Пантелеева XIX века. Зданию вернули исторический облик. Специалисты привели в порядок цоколь, окна, двери и кровлю, покрасили стены. В мастерской реставрировали лепнину, поскольку штукатурный слой был испорчен. По архивным материалам эксперты воссоздали две женские статуи, межэтажный карниз, фронтон с фигуркой купидона.



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