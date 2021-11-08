Виктор Ремизов: «Не должно быть у человека власти над другим человеком»

Что сквозь роман известного писателя о сталинских временах можно понять о нас, сегодняшних.

Прошлый роман Виктора Ремизова «Воля вольная» вошел в шорт- листы премий «Русский Букер» и «Большая книга» и его тогда многие заметили. Новый роман писателя «Вечная мерзлота» в шорт-листе «Большой книги» этого года уже получил престижный приз «Книга года» и прочно стоит в верхних рядах списков бестселлеров в книжных магазинах, в «ЛитРесе» и на «Озоне». Думаю, читателям интересно узнать, кто же такой Виктор Ремизов.

— Где и когда вы родились?

— В Саратове, 63 года назад, там же окончил школу и геологоразведочный техникум. После армии окончил филфак МГУ, несколько лет преподавал в школе, а затем пошел работать в «Известия». Это было в конце 80-х — начале 90-х, хорошее было время, полнокровное и честное. Моим учителем в журналистике, да и в отношениях с текстом, был Андрей Иллеш — замечательный ярчайший журналист и человек.

— Кем были ваши родители?

— Они родились в Саратовской области, мама с Хопра из казацких мест, отец вырос в очень красивых лесных местах ближе к Волге. Встретились они в Саратове на танцах — оба хорошо танцевали. Отец работал на заводе, мама училась в консерватории по классу вокала. Когда родился я, мама с третьего курса ушла работать к отцу на завод.

— Вы мне как-то рассказывали, что отец отменно играл в шахматы, к нему специально приезжали сразиться городские мастера.

— Да, приезжали, я не в него, а вот мой старший сын в него, я с ним и не сажусь играть. У отца была феноменальная математическая голова, в старших классах были задачки повышенной сложности… так вот я часто был единственный с решением. А он их в уме решал, редко когда карандаш брал в руки. Но он не придавал этому никакого значения, вообще был человек не амбициозный. Его страсти были тихие — книги и природа.

— Это и ваши главные страсти, природа — важный элемент всех ваших текстов. Любовь к ней началась на Волге?

— Да, у нас была лодка, отец брал меня на острова лет с четырех-пяти. Так что, обе эти тяги от отца. Но книги в раннем детстве мне читала мама. Толстого, классическую русскую литературу. Недавно вернулся от нее из Саратова, она уже старенькая, но какой же образный язык! Причем просто так — она так говорит!

Из личного архива Виктора Ремизова

— Почему поменяли геологию на литературу?

— Что-то должно было оказаться сильнее. Во время службы в армии я очень много читал, может быть, поэтому. Кажется, ставил себе задачу (до сих пор не решенную!) освоить лучшие образцы мировой литературы. У меня сохранились записи тех времен, например, довольно толстый конспект книги Азы Алибековны Тахо-Годи «Лирика античной поэзии», книжка была в библиотеке в единственном экземпляре и ее не давали с собой, поэтому я ее законспектировал, а все стихи из нее знал наизусть. Потом Тахо-Годи читала нам лекции на филфаке!

— На филфаке МГУ задают огромные списки литературы, вы все читали?

— Ну нет, для этого надо было осваивать примерно 600 страниц в день, это непосильно. Да и в университете я уже не был таким самоотверженным, как в армии, студентам всегда есть чем заняться. Но филологический факультет МГУ в те времена давал очень хорошее образование.

— Проработав в «Известиях», вы открыли свой туристический журнал, объездили всю страну, сплавились по таким рекам, названия которых большинству не известны, а потом ушли из бизнеса и начали писать. Всегда хотели этим заниматься?

— Наверное, так. Поначалу я, как и многие, писал стихи. Первые рассказы вышли случайно, мне уже было 27 лет. Август. Жена беременная, я сижу в Москве, никуда от нее уехать не могу. Вытащил письменный стол на балкон — все-таки уехал — и стал ковыряться в памяти. Это была такая забава, жена те рассказы даже и не видела. Потом после 20 лет журналистики меня снова потянуло к вымыслу. Так вот некоторые из тех первых рассказов были опубликованы в «Новом мире». Вполне, кажется, приличные.

— Прошло 70 лет с момента, когда закончилась та безумная авантюра на Енисее, о которой вы пишите, сегодня появляются не одна, не две книги о временах ГУЛАГа, чем можно объяснить такой интерес писателей к недавнему трагическому прошлому страны. Зачем вы написали свою книгу?

— Недавно смотрел фильм на канале «Культура» о последних сталинских временах, фильм с редкой, правдивой фактурой, со множеством приводимых документов. Мне было интересно, но когда фильм закончился, я вдруг подумал, что он не решил никаких задач, ну пощекотал нервы. Даже слегка пощекотал, потому что привыкли. Информации о тех временах накопилось непосильное количество, по большей мере она доступна, есть в интернете, и все же для понимания этого всего нужно какое-то осмысление. Его нет, нам его не хватает. Поэтому и делаются такие попытки. Можно привести аналогию с химией, вот есть множество значимых фактов, все о них знают, но не хватает какого-то важного знания, и является Дмитрий Иванович Менделеев. Я, конечно, не претендую на такое всеобъемлющее осмысление, но это такая попытка.

У нас, в принципе, такая систематизация есть, называется она

«Архипелаг ГУЛАГ». Великая книга, она совершила огромную работу в сознании людей. Но, боюсь, этого недостаточно.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

— Она всех нас сделала нами сегодняшними.

— Именно сегодняшними. Когда я приступал к работе, я много думал, что нового могу здесь сказать. Я не философ, не историк, я думаю образами, и в какой-то момент мне стало совершенно ясно, что можно попробовать прожить ту жизнь честно, детально, просто прожить ее вместе с героями. И тогда пришла уверенность, что это-то и может стать каким-то новым обобщенным опытом и для меня, и для читателя. И, кажется, что-то удалось, многие читатели прошли этот путь, полюбили героев, почувствовали то нелегкое время, стали лучше понимать наших дедов, прадедов, но еще и что-то узнали о себе сегодняшних…

То есть через судьбы своих героев я дал какое-то осмысление не только прошедшему, но и существующему. Не на научном уровне, не на философском, а на уровне чувственном, на уровне нервов… То есть предложил такой способ понимания отечественного бытия.

— Книга получилась большая, многоплановая и густонаселенная. Действие разворачивается на стройке железной дороги, рожденной воображением стареющего Сталина, она началась в 1949 году на берегах Енисея, велась без специальной инженерной и геологической подготовки и была с самого начала обречена на провал. В 1953 году, сразу после смерти вождя, ее немедленно прекратили, списав колоссальные суммы потерь, в том числе и человеческие жизни. Книга ваша затягивает, сюжет построен так, что, начав читать, уже не оторваться. По моим ощущениям, в первую очередь, за счет скрупулезного изучения матчасти, кажется порой, что сам там находишься. В тех временах. Как вы этого добивались?

Обложка романа «Вечная мерзлота»

— Если бы в «Вечной мерзлоте» была только матчасть, вы бы не стали читать 800 страниц, там и горя людского, и радости хватает. Меня интересовала психология, как люди принимают или не принимают решения, как определяют границы дозволенного и своих возможностей в тех, особенных, условиях. Быт не меньше, чем высшие силы, на это влияет. Если ты не представляешь себе, что вокруг твоего героя и как это работает, то и читатель не представит. А там еще экзотические условия Крайнего Севера, полярная ночь или день, богатство и особенная красота природы. Все это я старался делать точно.

С природой было более-менее просто, я не раз бывал в тех местах, сложности были с постоянными реорганизациями в структуре ГУЛАГа, строительство то укрупнялось, то переподчинялось, ссыльные были в ведении милиции, но в какие-то годы — МГБ, форма охраны и военных менялась… Но главная сложность была в том, что лагерная жизнь и жизнь ссыльных была невероятно зарегламентирована, на каждый случай существовала инструкция, но все это когда-то выполнялось, а когда-то нет. То есть вроде бы это свобода, ты можешь написать, как тебе удобно для действия, но можно было и проколоться. Приходилось детально осваивать эти непростые алгоритмы лагерного поведения, слава богу, у меня были помощники. Ну и психически проживать многие сцены было непросто.

— Да-да, вся эта «археология» очень отразилась на стиле…

— Можно прочитать отзывы, где говорят, что у меня старый, советский стиль, некоторые прямо обвиняют в соцреализме…

— Такое пишут те, кто забыл или не читал советские романы. К сожалению, советская жизнь быстро забылась, уступив место фантазиям или хуже — спекуляциям на тему.

— Думаю, так говорят те, кто книгу не читал, но полистал, такие нередко встречаются среди критиков. Никаким соцреализмом там не пахнет, появись такая книжка году в 1950-м, мало бы мне не показалось. Но вот социалистическую действительность, кажется, удалось передать довольно точно, а это уже кое-какая заслуга. Причем с позиций человеческих, а не партийных, многие старики, жившие тогда и прочитавшие книгу, благодарят, что кто-то с уважением вспомнил об их жизни. Так что у этой книги есть свой стиль.

— Хороший стиль — это…

— Это точная реализация твоего замысла. В душе в начале работы у нас много чего, важно, чтобы и на бумаге выглядело неплохо. Это все очень небыстро, сначала ведь одни ощущения, и не всегда точные. Я несколько месяцев двигался к какой-то уверенности в руках, много раз перерабатывал начало, выбрасывал написанные главы, но и потом в процессе правки работал над стилем.

Роман большой, героев много, меня интересовали связи между людьми, их множество, часто они очень тонкие и сложные, и когда следишь за этим, почти неизбежно проигрываешь в красивостях. Более того —

красивости часто разрушают глубину переживания. Ведь люди в жизни, особенно в трудных ситуациях красиво не говорят.

«Вечная мерзлота» написана горизонтально, то есть мы видим события глазами людей, в нем участвующих, они их и оценивают, и переживают. Причем глазами разных людей, поэтому и возникает такой объем жизни. Это не книга, написанная писателем сверху.

— Но иногда на страницах появляется и голос автора.

— Чисто технически — иногда надо отступить во времени и рассказать историю семьи героев, или дать историю довоенных геологических изысканий. Но вообще автор в романе как-то необъяснимо хитро присутствует, я не в состоянии был его контролировать. Об авторе-повествователе довольно точно написала Ирина Роднянская: «Некто, стоящий не над, а рядом. Это не толстовская проницающая власть над сотворенными человеческими существами, а тактичное оберегание их автономии и самостояния. Но — при одном условии: он, повествователь, начиная жить с ними общей жизнью, проживает ее до конца, до упора. Эта роль автора, как сроднившегося спутника втягивает и читателя в ту же позицию неотступного сопричастия».

Из личного архива Виктора Ремизова

— Вы все время говорите о простоте, но ваши герои постоянно решают совсем не простые экзистенциальные задачи.

— Это, когда прочитал книгу, понимаешь, а так — обычная жизнь…

— В «Вечной мерзлоте» при всем кошмаре происходящего люди празднуют Новый год, влюбляются, разводятся… У многих, писавших о романе, постоянно возникало слово «гуманизм». Что оно значит для вас?

— Не знаю… Я верю, что мы придуманы как очень красивые существа, соответствовать этой красоте, возможно, и есть гуманизм. И все поступки героев книги оцениваются исходя из этого.

— Вы идете проторенной литературной дорогой, сталкиваете персонажей, как, скажем, Дюма сталкивает Ришелье (настоящего гения Франции тех времен) и мушкетеров. Противопоставление Горчакова и Белова, заключенного и орденоносного речного капитана, на этом строится интрига, но через какое-то время они начинают любить и уважать друг друга, оставаясь разными людьми, с очень разным жизненным опытом. Часто ли вы встречали людей, способных на такой человеческий поступок, подобные люди обычно стараются не общаться?

— Их жизнь свела, почему нет?

— Люди из разных лагерей…

— Я не делю людей на лагеря, совершенно не понимаю этого.

— Часто до хрипоты спорят и расстаются врагами навсегда.

— Мне кажется, так по-дурацки спорить нас научили большевики. Каким отвратительным полемистом был, например, Ленин, и как потом почти сто лет его манеры втискивали нам в головы…

— У вас в романе откровенно отрицательных персонажей немного, и все они из спецслужб или при них подвязавшиеся…

— Не совсем так…Просто одна из идей романа — не должно быть у человека власти над другим человеком! — ярче видна на тех, у кого эта власть есть.

— Например, следователь Антипин…

— Да, человек, выросший в системе государства, где насилие над человеком лежало в основе идеологии, он очень в этом смысле ясный, с его точки зрения — принуждать и есть гуманизм, социалистический, разумеется, он честно служит, честно делает карьеру в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами. Он даже и не выглядит как негодяй. Это приговор системе, которая давала одному человеку власть над другими, она на этом была построена. Такого не должно быть, конечно, но вопрос личной ответственности все-таки встает. И, боюсь, он здесь главный. Не смей брать на себя такую власть!

Из личного архива Виктора Ремизова

— Но ведь всегда есть люди, имеющие власть над другими.

— Не согласен, власть над людьми имеет только их Создатель. Нам самим с собой бы управиться, это я к вопросу о личной ответственности за происходящее. В романе чекисты все разные, например, лейтенант МГБ Габуния, он не пользуется своей властью…

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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