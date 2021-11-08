Главная тенденция – простота и лаконичность: тренды в маникюре на 2022 год

Сейчас на пике популярности в маникюре лаконичность и минимализм. Отсутствие лишних деталей, простые рисунки и одноцветные варианты стали пользоваться популярностью. Украсить свои ногти стало намного проще, без гламурных дизайнов и разных техник. В моде в 2022 году снова будет простота.

Новые тренды

Простые геометричные линии снова на пике востребованности. Сейчас мир возвращается к практичности и легкости. Нет желания усложнять даже простые мотивы для дизайна, поэтому нейл-мастера советуют присмотреться к примитивным вариантам. Они хорошо подойдут для повседневного стиля и не будут выделяться из образа.

На коротких ногтях разноцветные квадраты будут смотреться задорно и весело. Это хорошее дополнение на период осенней хандры, когда хочется просто отгородиться от всего мира и закрыться дома. Для деловых женщин хорошим выбором будет простая бежевая или прозрачная основа с акцентом на форме. Для акцентирования можно использовать блестящие или темные оттенки.

Именно форма сейчас определяет выбор рисунка. Если ногти короткие, то нет смысла закрывать все пространство несколькими узорами. Это сильно перегружает маникюр и делает руки некрасивыми. Лучше отдать предпочтение маленьким деталям, которые органично впишутся в концепцию образа.

Легкость и естественность

Маникюр – это в первую очередь ухоженные красивые руки. Порой, чтобы подчеркнуть эту красоту, достаточно просто бежевой основы и небольшого узора.

Кстати, нейл-мастера предлагают обратить внимание на френч, он снова в тренде. Этот вариант отлично подчеркнет нежность и женственность и сделает ручки еще изящнее. Маникюр в таком стиле отлично сочетается с разной одеждой и зрительно омолаживает ручки. Его можно делать не только для коротких, но и для длинных ногтей, играя с формой и сочетая с другими оттенками. Но экспериментировать здесь желательно с пастельной гаммой, чтобы результат был красивым и нежным.

Просто и лаконично будут смотреться ногти с пудровыми оттенками. Ничего лишнего и максимум пространства и свободы – это смысл трендов на осень, который можно уловить не только в нейл-дизайне, но и в моде и макияже.

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Простой дизайн

Маникюр в этом сезоне должен подчеркивать красоту рук, но при этом не перегружать их. Идеальным выбором будут розовые оттенки с глянцевым финишем и акцентом на форме. Что касается последней, то здесь либо овалы, либо квадраты.

Длинные “балерины” уже давно не в моде, как и треугольная форма. С таким маникюром удобно работать, и при этом ногти не утяжеляются лишними деталями.

Но если хочется дополнительных украшений, то вместо объемных камней лучше отдать предпочтение блестящему лаку, который хорошо подчеркнет выбранный узор и добавит объемности маникюру.

Конечно, успеть за всеми модными трендами просто нереально, но сейчас они максимально просты и доступны, ведь отсутствуют разные яркие сюжеты, ограничено использование крупных мотивов и заметных дизайнов на ногтях. Осталась только абстракция и геометрия. Кстати, можно применять и мономаникюр, это также будет актуально.