Осенние процедуры для красоты и здоровья, без которых не обойтись: советы бьюти-практика

С наступлением холодов наша кожа нуждается в совершенно другом уходе, чем летом. Также осенью часто обостряются различные хронические заболевания, именно поэтому нужно постараться как можно чаще проводить расслабляющие бьюти-процедуры. Какие именно, рассказала массажист, консультант по бьюти-практикам Мария Алтухова.

Почему тело осенью нуждается в особом уходе

С наступлением холодов изменяется ритм жизни, световой день становится короче, ухудшается погода и меняется рацион питания. Кроме того, это сезон простуд, которые отнимают очень много сил и энергии. Также стоит отметить, что в осенние месяцы усиливается стресс и хандра.

Ветер и холодный воздух сушат губы, кожу рук и лица, что особенно опасно, так как кожные покровы еще не успели полностью восстановиться после летнего солнца. Стресс, сидячий образ жизни и перенесенные простуды негативно сказываются на нашей мышечной и нервной системе.

Очень важно грамотно ухаживать за кожными покровами, а также не забывать о проведении процедур, поддерживающих состояние здоровья и расслабляющих нервную систему. Вот несколько процедур, которые нужно включить в свою ежедневную рутину.

Сауна или баня

Это тепловые процедуры, которые помогают стимулировать иммунитет, что особенно важно в период простудных болезней. Кроме того, можно расслабиться, порелаксировать.

Благодаря высокой температуре увеличивается приток крови к кожным покровам, раскрываются поры, и в поверхностные ткани намного лучше проникают полезные и питательные вещества. Именно поэтому после бани или сауны усиливается действие различных масок и кремов.

Ограничением для посещения сауны является инфекционное заболевание, протекающее в острой форме, болезни сосудов и сердца, особенно при пониженном или повышенном давлении. Кроме того, к противопоказаниям нужно отнести беременность, менструацию и детский возраст.

Не стоит потреблять спиртные напитки до и во время проведения водных процедур. Лучше всего пить воду или травяной настой.

Масляной массаж

Есть множество различных практик масляного массажа – от тайского или тибетского до лимфодренажного. При его проведении применяют различные натуральные масла, которые являются нейтральными.

В итоге кожные покровы становятся более эластичными и здоровыми. Также нормализуется работа нервной системы, улучшается обмен веществ, нормализуется сон.

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Можно проводить массажные процедуры у специалиста или же самостоятельно после принятия ванны наносить теплое масло. Не стоит проводить процедуру, если на кожных покровах есть ссадины или высыпания.

Пилинг

Пилинг помогает очистить глубокие слои кожных покровов, сузить поры, выровнять тон лица, повысить упругость кожи и придать ей сияющий и здоровый вид. Осенью стоит проводить подобную процедуру, так как уже можно не бояться пигментации.

В холодное время года можно проводить ретиноевые пилинги, которые гарантируют более глубокую очистку. Не стоит проводить процедуру тем, у кого имеются гнойные прыщики или акне.

Уделить внимание коже рук и губ

Осенью нужно носить перчатки и постараться избегать слишком горячей воды. Посуду мыть желательно в резиновых перчатках. Это поможет предотвратить шелушение кожных покровов и дерматиты. Перед выходом на улицу нужно наносить на кожу рук питательный крем.

Для активизации обменных процессов и обновления кожного покрова следует периодически скрабировать кожу рук.

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Можно использовать покупное средство или же приготовить его самостоятельно, используя в качестве основы растительное масло, крем, мед или же молочные продукты. Для скраба отлично подойдут овсяные хлопья, кофе, крупа мелкого помола, сахар. Частички готового средства должны быть достаточно мелкими, чтобы не повредить кожу.

При использовании скраба для отшелушивания ороговевших частичек кожи губ стоит предварительно их размягчить. Лучше всего это сделать, просто смочив ватный диск теплой водой и приложив его к губам на несколько минут.

Наносить средство нужно очень осторожно, чтобы не повредить кожу и не спровоцировать образование микротрещинок. Скраб стоит применять не чаще чем 1 раз в неделю. После проведения процедуры отшелушивания не стоит сразу же выходить на улицу.

Травяные ванны

Это очень хороший способ расслабиться и позаботиться о себе. Такая процедура не только положительно воздействует на кожу, но также помогает согреться и вдохнуть целебные ароматы.

Ванну можно принимать от 5 до 30 минут, все зависит от используемого состава трав. Нужно проявлять осторожность при болезнях сосудов и сердца, при беременности и во время менструации.

Для приготовления ванны нужно залить травы кипятком и оставить на 15 минут. Затем набрать в ванну воду, температура которой составляет 34-37 градусов, добавить отвар и погрузиться в воду.