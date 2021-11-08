Мнение: Артель «Напрасный труд»

В комментариях процитировали зарисовку Святослава Логинова о тяжёлых буднях советского завода:

Перед станком стоял рабочий, казалось сошедший с плаката “Мой завод – моя гордость”. Хорошее, не пропитое лицо, прямой взгляд, щёточка седых усов. Человек этот работал, серьёзно и без дураков. То он приникал к окуляру двухтубусного микроскопа, то, приостановив движение станка, мерял что-то микрометром, то просто, прищурив глаз, оценивал своё творение, так что сходу вспомнилось лесковское “у нас глаз так пристрелявши”. Замерев, я следил за этим священнодействием. Наконец мастер остался доволен. Выключив станок, он снял деталь, не рукой, боже упаси, а бархоткой. Уложил её в гнездо лакированного, фланелью выстланного ящичка, закрепил в магнитных держателях новую деталь, и производственный процесс возобновился. И видно было, что так продолжается уже не один день, поскольку рядом на поддоне стояла высоченная стопка таких же лакированных ящичков.

А затем вся идиллия была грубо нарушена. Раздалось громыхание и в проходе показались двое знакомых работяг из службы главного энергетика. Именно они после письменных напоминаний неохотно чистили циклоны и вывозили накопившуюся пыль: бросовую – на свалку, дорогую – на переработку. Один из мужиков катил тележку, на которой стояли четыре ящика из-под картофеля. Остановившись возле станка, работяги принялись открывать ящички и с грохотом ссыпать лежащие в гнёздах детали.

— Куда вы это? – в ужасе спросил я.

— На помойку, – последовал ответ. – Лишних понаделали…

Грохот стоял немилосердный, но усатый герой производственного романа и ухом не повёл. Он продолжал ловить микроны. С этой секунды его деятельность наполнилась для меня особым идиотским смыслом. Вот так равнодушно взирать, как уничтожаются результаты многодневного труда…

Конкретно эта цитата вот из этого рассказа:

https://sv-loginow.livejournal.com/22408.html

Святослав Логинов вообще интересно пишет — что для профессионального писателя, впрочем, неудивительно. Рекомендую его серию «Мои универсамы», например:

https://sv-loginow.livejournal.com/tag/Мои%20универсамы

Вместе с тем социализм, полагаю, конкретно тут невиновен. Да, труд и материалы при социализме как-то особенно лихо разбазаривают, однако ведь и капитализм тоже иногда отправляет готовые детали в мусорное ведро. Я помню ещё лет 30 назад читал американский рассказ про американского же рабочего, который заметил, что автомобили с конвейера выходят какими-то недоделанными — некоторые даже без руля, например. Старший коллега объяснил новичку, что всё в порядке, так как по выходу с фабрики автомобили сразу идут под пресс. И что технику жалко, конечно, но уж лучше так, чем быть безработными.

Или вот, например, из знаменитой книги Ильфа и Петрова:

http://lib.ru/ILFPETROV/amerika.txt

При выезде из Нью-Орлеана мы увидели группу негров, работающих над осушением болот. Работа производилась самым примитивным образом. У негров не было ничего, кроме лопат.

– Сэры! – сказал мистер Адамс. – Это должно быть для вас особенно интересно. Простые лопаты в стране величайшей механизации! Нет, нет, сэры. Было бы глупо думать, что в Соединенных Штатах нет машин для осушения болот. Но труд этих людей почти что пропадает даром. Это – безработные, получающие маленькое пособие. За это пособие им нужно дать какую-нибудь работу, как-нибудь их занять. Вот им и дали лопаты – пусть копают. Производительность труда равна здесь нулю.

Пожалуй, советский рабочий выглядит в таком контексте даже благороднее. Вкладывая силы и старание в каждую деталь, он тренирует своё мастерство: как скрипач на репетиции или как спортсмен на стрельбище. Негры с лопатами не тренируют ничего, просто растрачивают здоровье и устают.

С другой стороны, на месте советских писателей я бы иронизировать по поводу лопат не стал — в СССР в то время дорожной техники почти что и не было, если не считать нескольких огромных экскаваторов, построенных на Путиловском заводе ещё при Николае II. Если негров вынуждали работать лопатами, чтобы те не вырождались в потомственных безработных, то условные каналоармейцы работали лопатами, так как советское руководство было до крайности беспомощно в вопросах материального обеспечения строек. Впрочем, эдак мы можем далеко зайти — мы можем вспомнить, например, что механизм репрессий прогрохотал совсем рядом с Ильфом и Петровым, зажевал некоторых их родственников и друзей, так что особых причин любить сталинский СССР у писателей не было.

Вернёмся к напрасному труду. Ещё в СССР выпускали массу статей, книг и фельетонов на тему «как мы бездарно разбазариваем скрепки». Общая идея авторов была варварски проста: надо пускать в дело каждую мелочь, каждый упавший на землю капустный лист. В масштабах страны тотальная экономия даст огромный эффект — одна скрепка пустяк, а 250 миллионов скрепок — это уже миллионная экономия.

Собственно, на этой наивной идее и зиждется марксизм. В самом деле: у нас есть пролетарии, с которых взять уже нечего, и есть буржуи, которых можно ещё подоить в пользу общества — отобрать у них деньги, заставить их колоть ломами лёд. Если пустить в дело этот неиспользуемый ресурс, если ограбить «паразитов», общество немедленно разбогатеет.

В реальной жизни эти плюшкинские методы не работают. Во-первых, социализм с экономией принципиально несовместим. Невозможно нормально организовать работу, когда «всё вокруг колхозное, всё вокруг моё». Во-вторых, если Петя получает 20 тысяч рублей и экономно спускает воду в унитазе на полкнопки, он всё равно живёт беднее, чем Вася, который получает 200 тысяч рублей и каждый день заказывает большую расточительную пиццу.

Идёт ли речь о личном бюджете или об экономике государства, материальные потери — это нормально, будь то потери на напрасный труд, на прокорм паразитов из гетто или даже на коррупцию. Сравнивая между собой разные экономические стратегии, стоит выбирать ту стратегию, которая в итоге принесёт больше всего денег. Вопрос потерь при этом следует отодвинуть далеко на задний план. Лучше заработать 100 монет и потерять 50, чем заработать 10 монет и не потерять ни одной.