Альтернативы нормандскому формату нет, Россия – единственная сторона, которая ответственна за задержку в проведении встреч – ОП

Никифоров уточнил свои слова, сказанные в эфире канала “Дом” 7 ноября.

“Речь шла исключительно о том, что под сомнением только время и дата проведения следующих встреч “Норманди”. Сам формат – вне вопросов и сомнений. Это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины”, – заявил Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил сегодня его слова о том, что дата проведения саммита не определена.

“Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в Нормандском формате. Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время. Мы считаем, что суть переговоров – получение результата. Если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен перед началом переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс. Призываем Москву сотрудничать. Донбасс ожидает мира, и Россия должна внести свой вклад в его достижение”, – добавил Никифоров.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров “Нормандской четверки”, говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров “Нормандской четверки”.

Президент Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. “Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии “Нормандской четверки”, – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД “Нормандской четверки” возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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