Минпросвещения держит на особом контроле в связи с рисками для безопасности детей 15 регионов

В 2021 году особое внимание министерства в вопросе детской безопасности привлекли 15 регионов России, среди которых Москва, Пермский край, Ростовская область, сообщила на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации директор департамента Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.

«Мы продолжаем отрабатывать непосредственно ситуации, связанные с рисками детей, либо с сигналами, связанными с детским неблагополучием, в рамках межведомственного взаимодействия. Только в 2021 году у нас на особом контроле находятся Республика Марий Эл, Забайкальский край, Пермский край, Вологодская, Ивановская, Курская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Челябинская области и город Москва», – приводит ТАСС слова Фальковской.

Как уточнила Фальковская, особую роль в части создания безопасных условий для детей в регионах РФ выполняет правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ее составе – представители Минпросвещения, МВД, ФСИН, Рособрнадзора, Минздрава, Аппарата уполномоченного по правам ребенка и МЧС.

«В данном случае конкретно мы отрабатываем вместе с нашими коллегами органами и учреждениями системы профилактики субъектов РФ вопросы минимизации рисков, связанных с поведением несовершеннолетних, вопросы, связанные с нападениями на образовательные организации, угрозами применения огнестрельного оружия, нанесением побоев, совершением суицидов и иные случаи. Вся эта работа требует системной координационной постоянной работы, и мы планируем ее продолжение», – отметила она.

Также на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации поступило предложение приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям.