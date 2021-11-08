 

Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского

08.11.2021, 20:46, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича – директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», – говорится в документе, указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник. 

Гинцбург – один из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата «Циклоферон», вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов.

Ранее Путин подписал указ о награждении председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.



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