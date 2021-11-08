Минюст включил в список СМИ-иноагентов «Российскую ЛГБТ-сеть»

Министерство юстиции РФ внесло включил в список СМИ-иноагентов «Российскую ЛГБТ-сеть» и пятерых россиян из адвокатской организации «Команда 29», сообщается на сайте ведомства.

В реестр включены адвокат экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Иван Павлов и бывшие участники созданной им адвокатской организации «Команда 29» Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев. Кроме того, в список включен журналист, кинокритик Максим Заговора, который руководил медиаотделом «Команды 29», сообщается на сайте ведомства.

«Кроме того, во исполнение требований действующего законодательства, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть», – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента «Росбалт» и Republic.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.