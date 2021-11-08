 

В Москве отремонтируют памятник Магомаеву

08.11.2021, 20:36, Разное
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В 2011 году в Пресненском районе Москвы на пересечении Вознесенского и Елисеевского переулков был установлен памятник легендарному певцу Муслиму Магомаеву. В честь артиста назван сквер, где находится монумент. За 10 лет на поверхности памятника появились различные дефекты и загрязнения, поэтому было решено его реконструировать.

В настоящий момент специалисты заняты составлением списка необходимых работ, которые проведут в 2022 и 2023 годах. Уже известно, что монумент промоют специальными чистящими средствами, уплотнят рыхлую патину – благородный налет, образующийся на окислившейся бронзе. Памятник покроют защитным составом на основе синтетического воска, который будет беречь поверхность от негативного воздействия осадков. Также планируется помыть и почистить каменное ограждение монумента.

“Ремонт пройдет по заказу нашего ведомства. В настоящий момент на рассмотрении находится проектная документация”, – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Авторы памятника Магомаеву – скульптор Александр Рукавишников и архитекторы Игорь и Данка (Йорданка) Воскресенские. Бронзовую фигуру артиста поместили на высокий постамент из полированного габбро-диабаза. Площадка вокруг памятника напоминает рояль. Монумент очень понравился супруге певца. Тамара Синявская отмечала, что именно в таком образе ее муж запомнился поклонникам.

Напомним, Муслим Магомаев скончался в октябре 2008-го на 67-м году жизни. Он был очень популярным артистом в советское время. Артист выступал на стадионах, гастролировал по стране и за границей. Поклонники раскупали его пластинки. В репертуаре певца было свыше 600 произведений. Он исполнял арии, романсы и другие композиции.

В ближайшие годы в Москве восстановят памятники авиаконструктору Александру Яковлеву, героям Отечественной войны 1812 года, государственному деятелю Петру Столыпину, космонавту Юрию Гагарину, композитору и дирижеру Александру Александрову, писателю Михаилу Шолохову и другим выдающимся личностям.



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