«Крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу»

На белорусско-польской границе собралась колонна беженцев из Ирака и Сирии, их сопровождают вооруженные люди с собаками и автозаки.

Утром 8 ноября возле пограничного пункта пропуска «Брузги-Кузница» на белорусско-польской границе очевидцы заметили большую колонну мигрантов с сумками и маленькими детьми. Большинство из них, по данным СМИ, — беженцы из Ирака и Сирии.

На видео, опубликованных в соцсетях, заметно, как сотни человек пешком движутся по обочине шоссе, рядом с ними — вооруженные силовики в камуфляже. Как заявили РИА Новости белорусские пограничники, в группе беженцев у границы с Польшей «несколько тысяч» человек.

Вскоре вдоль дороги возле погранпункта в цепочку выстроились пограничники с собаками, и некоторые беженцы были вынуждены повернуть с дороги в лес. Таким образом, часть организованной колонной идет к пограничному КПП, другая часть — лесами пытается попасть в Польшу. По данным СМИ, в сторону КПП едут белорусские автозаки и машина с колючей проволокой.

«В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись к границе с Республикой Польша. Они будут пытаться въехать в Польшу в массовом порядке», — написал министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын. Он заявил, что

«началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу».

Министр внутренних дел Польши Мацей Васик отметил, что с польской стороны границы дежурят полиция, военные и пограничники. Он добавил, что охранять границу будет польская погранслужба (16 тысяч человек), помогать ей будут 1 300 человек из агентства Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ — Ред.), 10 тысяч солдат и польская полиция.

Власти Польши 8 ноября в 13:00 проведут срочную встречу антикризисной команды с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского, министра обороны Мариуша Блащака и представителей спецслужб, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«Мы реагируем согласно развитию ситуации. <…> Я убежден, что белорусские власти добиваются конфликта, что приведет к жертвам как минимум на одной из сторон. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы», — сказал замглавы МИД Польши Петр Важик.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести режим чрезвычайного положения в приграничных районах страны из-за ситуации с беженцами. Литва также планирует ввести войска в боевую готовность, добавила министр. «На данный момент действия уже согласованы с полицией, Службой общественной безопасности, наши силы будут передислоцированы», — сказал глава Государственной пограничной службы Литвы Рустам Любаев.

Фото: соцсети

Госпогранкомитет Беларуси подтвердил информацию о «многочисленной группе» беженцев. «На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей. Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», — уверило белорусское ведомство.

Граничащие с Беларусью страны ранее неоднократно сообщали об осложнении миграционной ситуации. В конце августа Польша объявила о строительстве 2,5-метрового забора на границе и об усилении пограничной охраны. Власти Литвы заявляли, что пограничники Беларуси пересекли границу этой республики, вытолкав на территорию Евросоюза группу мигрантов. После неоднократных предупреждений белорусские военные вернулись на свою сторону.

Вслед за Литвой контроль на границе с Беларусью усилила Латвия, которая в июле приняла закон, ограничивающий права нелегальных мигрантов. Из-за сложившейся ситуации с 11 августа она ввела режим ЧС в трех приграничных районах и в городе Даугавпилсе.

Обострение ситуации на границе произошло после того, как Беларусь ослабила миграционный контроль на границе с Европой в связи с реакцией стран на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.

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