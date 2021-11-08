Мнение: Письмо: “Тело выдает такие реакции”

Задачу на траблшутинг предлагаю.

Как автору письма ниже выйти из ситуации?

Ответы можем оценивать по шкале баллов:

5 – максимально экологично,

4 – относительно экологично,

3 – без дополнительного слива и косяка,

2 – неэкологично,

1 – совсем плохо.

alex_rowen

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Очень бы хотела попросить вас разобрать мое письмо – вошла в сложную ситуацию и не знаю, как выйти. Читаю ваш журнал второй год, очень мне помог Мануал по обращению с доминантными мужчинами. Я определила мужа как ДМО – ответственный, надежный, очень талантливый и успешный в профессии, всегда лучше знает, как другим лучше, меня находит очень женственной. Наверное, я все время надевала на него колпачки, потому что он очень крут, а сама я – совсем нет – с детства мечтала найти непыльную работу, мужа, чтоб как за каменной стеной, и только украшать собой мир. Очень рада была, когда такой мужчина мне встретился. Замужем 15 лет, мужу 45 лет, мне 40.

Некоторые пункты Мануала у меня получалось соблюдать неосознанно, но почему-то мне все время хотелось доносить до мужа, что у нас разные мнения по многим вопросам. Сейчас думаю, как можно было быть такой тугой, видела же, что ничего от моих слов не меняется. А как только я попробовала вообще перестать спорить, пошла совсем другая жизнь, легкая и наполненная, как мне показалось, каким-то его новым вниманием ко мне.

И вот тут я влюбилась, в женатого мужчину, многодетного отца.

Мы были знакомы еще со студенчества, виделись несколько раз в общей компании. Он очень неожиданный в разговоре, и слушать его всегда было очень интересно, но вид у него тогда был сильно на любителя – долговязый, тощий, весь нескладный, с грацией и пластикой спичечного человечка. С женой они вместе с первого курса, она очень умная и красивая, могла выбирать из многих, и мы всей компанией слегка недоумевали, что она выбрала его. После университета постепенно мы все разошлись и не виделись с ним лет пятнадцать. А полтора года назад совсем в другой компании встретились. Я сначала узнала его жену, радостно поздоровалась, – столько лет не виделись и так неожиданно, она совсем не изменилась!, а потом обратила внимание на мужчину рядом и тоже сразу узнала, но не поверила – как из ершистого юнца получился такой красивый, уверенный в себе мужчина, явно довольный собой и миром. Я тут же все это на него вывалила, громко восторгалась, он поклонился и сказал – “рад стараться”. Так непринужденно, двумя словами высадил меня в лужу. Мы встречались еще пару раз с общими друзьями, и я чувствовала, что влюбляюсь.

На третий раз я пришла на вечеринку одна, муж был в командировке. Он пришел ближе к закрытию и был без жены. К тому времени я уже прочитала, что если какой-либо субъект осознал, что влюблен, это, как правило, заметно и его партнеру, и объекту его интереса, и всем внимательным наблюдателям. Старалась улыбаться всем подряд, раз уж не могу не улыбаться ему, и в целом быть поскромнее. Ночью мы вышли группой, но оказалось, что в сторону такси только нам двоим, отошли от окон, он слегка потянул меня в темный переулок и поцеловал. Сказал – “Поедем со мной? Если не захочешь, просто попьем чаю.” Я сложила это “если не захочешь” в шкатулку, как доказательство того, что не сама на него налипла. С тех пор мы встречаемся. Не часто, раз в две-три недели, когда у обоих есть возможность. Между встречами почти не переписываемся – он очень по-деловому спрашивает, когда я смогу встретиться, я пишу после встречи, какой он убийственный, и как мне хорошо. Я рядом с ним просто умираю, он о любви не говорит, часто троллит меня, наверное сбивает корону. Я тоже не говорю о любви, чтобы не нависать, но так бы кричала, наверное.

Иногда я думаю, что он отъявленный бабник, настолько хорошо у него получается быть в этой связи. Он одновременно твердый, какой-то внутренне неприкосновенный, и при этом очень гибкий, готовый к маневру. Не может быть, чтобы я у него была одна такая, но с другой стороны, он же еще много работает и находит время быть внимательным мужем и отцом.

В первый раз я задумалась обо всей ситуации, когда он предложил детальный план свидания в карантин. Он очень строго соблюдался, никаких необоснованных передвижений, но мы говорим домашним, что нужно за едой, встречаемся в машине в дальнем перелеске, мне ехать туда дольше, чем до магазина, но он уже привезет нужные мне продукты. Я представила, как полиция нас находит, извлекает и выписывает штраф, и все равно поехала. В восторге была от того, что он так хочет меня увидеть, и от него самого, до умопомрачения. А потом дома, около почтового ящика, представила, как туда приходит уведомление о штрафе, все вылезает наружу, и по-настоящему первый раз ужаснулась.

Муж мой, я уверена, меня не простит. Отрежет от себя одним движением, как бы больно ни было, ни ему, ни мне. А я давно вросла в него наглухо – семьи и друзья общие, вопросы непростые решает всегда он и несет всю ответственность, втрое больше меня зарабатывает. Сама я никогда в его верности не сомневалась, хотя он часто в командировках, и там бывают и красивые женщины, не говоря уже, что умные и в одной с ним теме, которая для меня непостижима. Я льщу себе, наверное, но мне всегда казалось, что я – единственный объект его мужского интереса, а он, я думаю, и вовсе не допускает, что может быть не единственным для меня.

Пока помогал страх, решила прекратить эту связь, беречь семью и постепенно как-то замять всю историю. Объясняла себе, что ничего особенного для него не значу – с замужней он встречается не потому, что не смог побороть вдруг вспыхнувшую страсть, а просто так куда безопаснее для женатого мужчины. Не ответила на несколько не значащих сообщений с веселыми приколами и чувствовала себя скалой. А потом он написал, что, насколько он понимает, тогда-то и тогда-то я могу быть свободна, и как же ему нужно скорее меня увидеть. Я представила, что никогда больше к нему не иду, и почувствовала, что меня как будто выключили из жизни. Продолжила ходить на свидания и была каждый раз как голодный, которому неожиданно дали есть.

И этот голод помог мне увидеть его истинную для меня значимость, понять, что я до сих пор ничего не сказала о расставании не потому, что проще, чтобы само все как-то завершилось, без объяснений, а просто я смертельно испугалась, что он скажет вдруг – “да, давно пора, сам хотел тебе предложить прикрыть эту лавочку”. И теперь я постоянно и боюсь, и хочу искать подтверждений его усталости от всего этого.

Недавно у нас снова открылись спортивные центры, и я попробовала возобновить занятия. Я совсем не спортивного характера, и для меня это всегда было больше тренировкой воли, которая бы мне очень сейчас пригодилась. Подошла к эллипсу и почувствовала, что пол уходит из-под ног, дрожь в руках, холодный липкий пот, про который до этого только в романах читала, я испугалась, осела, сотрудники зала потом привели меня в чувство. И все это время у меня крутилось в глубине головы – “только не расставание, пожалуйста.”

Это был первый в моей жизни обморок, и теперь я уже совсем не уверена, как все на самом деле. Может быть я уже в аддикции, раз мое тело выдает такие реакции, может быть вообще не способна увидеть, что со мной и вокруг происходит. Какого исхода жду – непонятно.

Уважаемая Эволюция, скажите, пожалуйста, как правильно выходить из такой ситуации?