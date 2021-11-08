Мнение: Достижения Сталина в космосе, космическая коррупция в США и качество советских станков

1. Некоторые у нас считают, что в космос наша страна вышла первой только благодаря Сталину. Мол, при нём начались те военные программы, которые в итоге вылились в программу космическую. Однако если посмотреть на то, что творилось в области космонавтики в сталинскую эпоху, то поневоле задумаешься, а не было ли какого-то тайного плана по уничтожению отечественной космонавтики в зародыше. Блогер konstantinus-a приводит антирейтинг достижений сталинской космонавтики:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1491505.html

ТОП 10 достижений Сталинской космонавтики:

https://www.youtube.com/watch?v=P8XTGQZ8xRQ

10. Посажен ракетный конструктор Воскресенский — будущая правая рука Королева.

9. Арестован и посажен специалист по ракетным двигателям и будущий генеральный конструктор комплекса «Энергия-Буран» Валентин Глушко.

8. Отбыл срок на Соловках знаменитый ракетчик Артемьев.

7. Расстрелян в 1938 специалист по твердотопливным ракетам — Лангемак.

6. Расстрелян директор Ракетного НИИ, создатель «Катюши» Клейменов.

5. Борис Викторович Раушенбах — сослан в 1942 году.

4. Роберт Бартини, про которого Королёв сказал: «Мы все обязаны Бартини очень и очень многим, без Бартини не было бы спутника». Арестован в 1938-ом году

3. Юрий Кондратюк, рассчитавший оптимальную траекторию полёта к Луне — арестован в 1931 г.

2. Генерал Гонор, директор НИИ-88, в котором работали Королев, Макеев и другие, арестован в январе 1953 г.

1. Сергей Королёв являющийся одним из основных создателей советской ракетно-космической техники был арестован 27 июня 1938 года.

2. Американский патриот с горечью пишет, какой дрянью является космическая программа SLS, как она жрёт деньги налогоплательщиков, и как бы он радовался, если бы её, наконец закрыли. По его мнению, кстати, одна из причин проблем NASA — уход на пенсию немцев, если вы понимаете, о ком я. Вообще, если верить статье, то практически весь американский космос — нечто вроде спрятанного трупа японского дедушки, за который родственники получают пенсию. Если бы не коррупционеры, пилящие сотни миллиарды долларов на заведомо нежизнеспособных проектах, большую часть космических программ США закрыли бы ещё 20 лет назад.

Пост длинный, но фанаты космоса получат удовольствие от чтения. Процитирую фрагмент:

https://aboutspacejornal.net/2021/10/16/отмена-sls-разве-мы-просим-слишком-много/

Сегодня на складах осталось несколько десятков SSME – изысканных образцов техники 1970-х, не уступающих по красоте яйцу Фаберже; они отлично подходят для музея, но не для современной ракеты. Достаточно ли они надежны? Нет. Являются ли они выгодными “расходниками”? Нет. Ну, наверное, они дешевы – ведь они у нас уже есть? Тоже нет. Подрядчики предоставляют их для SLS по цене $150 млн за двигатель.

Еще раз. Мы собираемся взять эти бесценные старинные многоразовые ракетные двигатели, пролететь на них один раз и сбросить в Атлантический океан. И одни только 4 этих двигателя обойдутся нам примерно в ту же сумму, что и 10 полетов “Фэлкон-9”.

3. Журнал «Крокодил» за 1985 год рассказывает о мнении директора советского завода про качество советских станков:

https://monetam.livejournal.com/1726602.html

Если бы я, Купцов Иван Петрович, не был директором Мичуринского автоагрегатного завода, то понятия не имел бы, отчего это многие трактора и прочие машины не выходят в поле, а уныло пылятся в ремонтных мастерских.

Но именно я — директор упомянутого завода, и поэтому доподлинно знаю: если не вышли в поле тракторы и комбайны, то скорее всего по причине отсутствия запасных частей, и в частности поршневых колец. Тех самых, которые регулярно недодает наш завод.

Впрочем, если бы директором был не я, а кто-нибудь другой, то, думаю, ничего бы не изменилось. Потому что от меня лично сейчас мало что зависит. Вы можете спросить: а от кого?

Поскольку директор все же я, то могу сказать прямо: все дело в оборудовании. Станки, сделанные для нас заводами Минстанкопрома, никуда не годятся.

Вообще-то эти станки делались по типу иностранных. Вот эти, видите, наши, а вон те — импортные. Правда, похожи? Один к одному. И продукция одна и та же – поршневые кольца. Но вот в чем фокус: похоже, да не то же. Поверите ли, буквально пустяки какие-то – размеры колец чуть-чуть не соответствуют эталону, да и прочность наши станки слегка не дотягивают. Но из-за этих «чуть-чуть» и «слегка» наши кольца не соответствуют ГОСТам. А если ГОСТ не выдержан, то вся продукция идет, как и полагается, в брак.

Сработанные в Липецке станки, например, «не держат» нужную прочность. Станки из Сасова не обеспечивают ни точности, ни качества. Эх, да что там говорить! Сто восемьдесят станков крутятся почем зря, а пользы от них, как от козла молока…

Нельзя, конечно, сказать, что никто ничего не делает. Сидят на заводе безвылазно десятки наладчиков со станкостроительных предприятий. Ездят к нам начальники управлений и даже заместители министров. А уж совещаний, резолюций, протоколов и обещаний за те пять лет, что стоят у нас станки, было видимо-невидимо.

Вот, к примеру, один из последних протоколов, которому присвоен № 1/17 (от 12 января текущего года). Приехали сюда два замминистра — Н.А.Паничев (Минстанкопром) и А. В. Бутузов (Минавтопром), – а с ними еще около тридцати крупных специалистов с обеих сторон. Высокое совещание в который раз констатировало: «…Отдельные модели станков выполнены с конструктивными изменениями против заданных прототипов; работы по доводке станков, проведенные в 1984 году, выявили все основные недостатки станков, из-за которых не обеспечиваются необходимые параметры качества и производительности… Установить срок окончания работ по доводке 180 станков… 1 апреля 1985 года».

И вы думаете, первого апреля станки заработали? Как бы не так! Хотя первое апреля—день смеха, но нам-то не до смеха. И в апреле, и в мае, и в декабре, и когда угодно. Вот пять лет—ничего веселого, одно расстройство. Во-первых, потому, что за эти пять лет государство недополучило от нас несколько миллионов поршневых колец, которые могли бы быть установлены на автомобилях и тракторах. А во-вторых, потому, что мы терпим всяческие неприятности не по своей вине, а именно из-за плохой работы наших смежников-станкостроителей.

Где уж только не склоняли Мичуринский автоагрегатный завод! Как только его не проклинали! Не буду уж говорить о том, что бракодельство смежников бьет нас по карману – нет у нас фонда материального поощрения, нет отчислений на соцкультбыт и т.д.

Правда, наше министерство тоже принимает кое-какие меры. В частности, меняет директоров. Я, например, уже седьмой…

А теперь давайте возьмем вот этот карандашик и подсчитаем, во что это все обходится государству.

Шесть миллионов стоили эти горе-станки. Плюс кругленькая сумма потерь от невыпущенной продукции. Плюс командировочные расходы для трех-четырех десятков специалистов-станкостроителей, постоянно «прописанных» на нашем заводе. Плюс стоимость части урожая, потерянной в результате простоявших впустую тракторов и комбайнов… Ну, и так далее. Впрочем, чтобы не расстраиваться, лучше не считать. Да ведь, по-моему, никто и не считает…

Если бы директором был не я, а кто-нибудь другой, я бы сказал самому министру, что эти неудавшиеся станки вообще не стоит реанимировать. Потому что они сделаны по типу оборудования 60-х годов, которое за прошедшее время морально устарело. И что зряшное это дело—пытаться оживить то, что пора сдать в металлолом.

Но поскольку директор пока что я это, конечно, я министру этого не скажу. И не из робости, а просто потому, что знаю: он все это знает не хуже меня. И даже гораздо лучше.