Дочь Маши Распутиной попала в больницу после драки с братом: “Все ноги в синяках”

Недавно дочь популярной певицы Маши Распутиной Мария Захарова и её единокровный брат Роман стали участниками телешоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. Разговор родственников знаменитости на повышенных тонах завершился настоящей дракой.

Изначально Мария Захарова планировала рассказать зрителям о непростых отношениях с братом, однако последний, после ряда нелестных слов в свой адрес, в определенный момент передачи не выдержал и, схватив сестру за волосы, повалил на пол и несколько раз ударил. Испытав сильный шок, дочь звезды принялась кричать и обвинила Романа Захарова в имевших место ранее попытках её изнасиловать. После эфира она направилась в лечебное учреждение, где зафиксировала факт побоев. “Все ноги в синяках, гематома на голове. Не представляю, кто сочувствует человеку, который склонял девочку к сексу и публично оттаскал за волосы”, – эмоционально пояснила Мария Захарова.



Изображение взято с: [email protected]_zakharova_m

Примечательно, что скандалы в семье Маши Распутиной не являются редкостью, и на их фоне у супруга певицы Виктора Захарова всерьез пошатнулось здоровье – не так давно он был госпитализирован с 80% поражения легких. Однако, в свою очередь, его родной сын Роман не видит своей вины в сложившейся ситуации. Более того, в болезни отца он обвинил мачеху, которая, по его словам, не обеспечила мужу необходимого лечения, пытаясь решить серьезную проблему “народными средствами. Резюмируя, пасынок звезды сцены заявил, что во всех семейных проблемах виновна именно исполнительница, которая стремится всех перессорить.

Источник: www.starhit.ru