 

Российская диетолог рассказала о правилах правильного питания при варикозе

08.11.2021, 20:02, Разное
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Российская врач-диетолог Наталья Круглова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором коснулась вопроса правильного питания при диагностированном у пациента варикозном расширении вен. Эксперт пояснила о необходимых компонентах пищевого рациона, а также уведомила об ограничениях в продуктах.
Как пояснила специалист, наиболее важным составляющим пищевого рациона для больных варикозом являются продукты, содержащие в достаточном количестве витамин С. К числу последних Наталья Круглова отнесла квашенную капусту, цитрусовые, яблоки и другие аналогичные дары полей и садов. Что же касается соков из ягод, то в этом вопросе она порекомендовала напитки из брусники или клюквы, однако предпочтительным вариантом назвала соки прямого отжима без термического воздействия. В то же время, диетолог призвала пациентов с варикозным расширением вен максимально отказаться от соленых и сладких блюд и продуктов – колбасных изделий, сыров, соусов промышленного приготовления и т.п. К слову, она сообщила, что ежедневная стандартная норма соли составляет лишь 5-6 граммов, а потому следует не солить блюда при приготовлении, а досаливать их в момент приема пищи.

Аналогично, по словам Кругловой, следует беречь себя и от излишней сладости, поскольку последняя весьма негативно влияет на стенки сосудов. При этом врач озвучила и норму потребляемого в день сахара – около 30 граммов. “Сахар, который мы сами добавляли, мы можем посчитать. В чайной ложке содержится 5 граммов сахара. В промышленных продуктах тоже иногда указывается, сколько в них сахара и сахарозы – это и есть добавленный сахар, который важно учитывать”, – резюмировала специалист.

Источник: www.m24.ru



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