“Банальная подделка и преступная безответственность”. Глава Нацполиции Украины назвал самые популярные схемы подделки COVID-документов

“Самые распространенные две схемы: это банальная подделка документов и преступная безответственность. В первом случае я имею в виду лиц, которые просто рисуют эти документы, а затем печатают их на принтере. Кстати, такой способ часто туристические агентства используют”, – рассказал Клименко.

Он отметил, что цена таких “сертификатов” обычно составляет примерно 300–400 грн.

“Я не понимаю тех, кто их заказывает. Первая же проверка сразу покажет, что это “липа”. В реестре данных нет. И дальше – уголовное производство, подозрение и суд. Оно того стоит?” – добавил глава Нацполиции.

“Преступной безответственностью” он назвал способ, при котором создать фальшивый сертификат помогают медики.

“Имея доступ к реестру, они вносят данные о вакцинации личности. Далее можно подтянуть сертификат через “Дію” либо намеренно совершают ошибку в реестре и выдают бумажный вариант справки с QR-кодом. Цена таких сертификатов может достигать и 6 тыс. грн”, – сказал Клименко.

По его словам, сейчас полиция расследует более 1170 уголовных производств по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов; в более чем 80 из них фигурируют медики.

В полиции также рассказали, что в рамках расследований фиксируют примерно одинаковые объемы подделок тестов и сертификатов.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.

1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением. По его мнению, этому явлению способствует в том числе и относительно нестрогое наказание за фальсификацию документов. Он также рассказал, что поначалу правоохранители фиксировали цены до $500 за фальшивый сертификат, “но возник большой спрос, возникло предложение и снижение цены”.

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