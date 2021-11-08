 

Группа народных депутатов от “Довіри” и их помощник пытаются взять под контроль ряд предприятий “Укрзалізниці” – СМИ

08.11.2021, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для давления на “Укрзалізницю” и получения внутренней документации заводов и деталей контрактов с подрядчиками, народные депутаты, утверждает издание, организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, от имени которых в различные органы власти, а также руководству “Укрзалізниці” направляют письма. Журналисты перечислили эти объединения в Верховной Раде.

“За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины” (глава Сергей Шахов), “Развитие энергетической и транспортной инфраструктуры – стратегический вектор эффективной экономики государства” (глава Александр Сухов) и “Контроль за реформами и очищением в судебной и правоохранительной системах государства” (глава Сергей Вельможный). Все трое являются мажоритарщиками из Луганской области, при этом Шахов считается неформальным руководителем группы. Секретарем минимум двух из трех МДО является Николай Самбожук – один из фигурантов крупного международного скандала о попытке рейдерского захвата Молдавской железной дороги”, – сказано в публикации.

“Дело” отмечает, что члены этих объединений принимают участие в различных профильных совещаниях, подают депутатские запросы и общаются с иностранными инвесторами, такими как польская Pesa или швейцарский Stadler.

“Одной из наиболее громких инициатив, которую пытались реализовать эти депутаты, стала попытка вывести из структуры “Укрзалізниці” вагоно- и электровозоремонтные предприятия как “непрофильные активы”. Как утверждают источники в “Укрзалізниці”, в сговоре с руководством компании, в частности, бывшим на тот момент главой правления Владимиром Жмаком, нардепы продвинулись настолько далеко, что идея о приватизации заводов даже появилась в презентации для “потенциальных покупателей” (хотя по факту ими должны были оказаться приближенные к Шахову и компании фирмы). В руководстве “Укрзалізниці” за эту идею также выступал директор по коммерческой работе Иракли Эзгубая, член правления Франтишек Буреш”, – пишут авторы статьи. 

Они отмечают, что после увольнения Жмака попытки взять предприятие под контроль не прекратились.

“После того, как Жмака уволили из “Укрзалізниці”, свои схемы группа Шахова-Самбожука попыталась навязать уже новому главе правления Ивану Юрику. В частности, для этого планировалось вовлечь в ситуативную игру временную следственную комиссию по расследованию злоупотреблений на “Укрзалізниці”, которую возглавляет нардеп от “Слуги народа” Юлия Гришина”, – сказано в материале.

Также лоббисты также пытались “сбить” контракт для Крюковского вагоностроительного завода на строительство сотни пассажирских вагонов за выделенные из бюджета 3 млрд грн, утверждают журналисты: компания, которая обжаловала тендер в Антимонопольном комитете, прикладывала к своим документам письмо швейцарской Stadler о готовности принять участие в тендере, отправленное на имя Сухова.

“После смены руководства в “Укрзалізниці” планы Шахова-Самбожука окончательно “расстроились”, поскольку их основные “партнеры” по схемам в “Укрзалізниці” были уволены, а уголовные дела начали набирать обороты. Более того, у Шахова появились и другие заботы – недавно НАБУ пришло с обысками в особняк его гражданской жены, которую, как и ее многочисленное имущество, народный депутат “забыл” указать в декларации. Имеет ли это имущество отношение к схемам Шахова и его команды на “Укрзалізниці” и в ее окружении – вопрос открытый, – сказано в статье. – Однако очевидно, что внимание прокуратуры к деятельности группировки и межфракционных депутатских объединений, которые ими организованы – должно только нарастать”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / В Одессе закрыли пляж возле танкера Delfi

27.11 / Лукашенко назвал Тихановскую «лохушкой»

05.11 / “Секси-Ирка. Женщина-вамп”, “Сногсшибательная фигура”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару снялась в эротичном образе

21.07 / Госдеп счел ливийский конфликт проблемой Европы

12.10 / СМИ обвинили Любченко в причастности к еще 10 млрд грн “скруток” НДС

11.11 / Летчик-космонавт осудил идею продавать определенные товары под маркой «Поехали!»

29.07 / Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

11.09 / Поклонники устроили «паломничество» в СИЗО к Ефремову

28.08 / Назван вероятный преемник Абэ

11.08 / BFM TV – «предъявите пропуск» — французская полиция начала следить за выполнением новых правил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика