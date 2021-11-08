Группа народных депутатов от “Довіри” и их помощник пытаются взять под контроль ряд предприятий “Укрзалізниці” – СМИ

Для давления на “Укрзалізницю” и получения внутренней документации заводов и деталей контрактов с подрядчиками, народные депутаты, утверждает издание, организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, от имени которых в различные органы власти, а также руководству “Укрзалізниці” направляют письма. Журналисты перечислили эти объединения в Верховной Раде.

“За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины” (глава Сергей Шахов), “Развитие энергетической и транспортной инфраструктуры – стратегический вектор эффективной экономики государства” (глава Александр Сухов) и “Контроль за реформами и очищением в судебной и правоохранительной системах государства” (глава Сергей Вельможный). Все трое являются мажоритарщиками из Луганской области, при этом Шахов считается неформальным руководителем группы. Секретарем минимум двух из трех МДО является Николай Самбожук – один из фигурантов крупного международного скандала о попытке рейдерского захвата Молдавской железной дороги”, – сказано в публикации.

“Дело” отмечает, что члены этих объединений принимают участие в различных профильных совещаниях, подают депутатские запросы и общаются с иностранными инвесторами, такими как польская Pesa или швейцарский Stadler.

“Одной из наиболее громких инициатив, которую пытались реализовать эти депутаты, стала попытка вывести из структуры “Укрзалізниці” вагоно- и электровозоремонтные предприятия как “непрофильные активы”. Как утверждают источники в “Укрзалізниці”, в сговоре с руководством компании, в частности, бывшим на тот момент главой правления Владимиром Жмаком, нардепы продвинулись настолько далеко, что идея о приватизации заводов даже появилась в презентации для “потенциальных покупателей” (хотя по факту ими должны были оказаться приближенные к Шахову и компании фирмы). В руководстве “Укрзалізниці” за эту идею также выступал директор по коммерческой работе Иракли Эзгубая, член правления Франтишек Буреш”, – пишут авторы статьи.

Они отмечают, что после увольнения Жмака попытки взять предприятие под контроль не прекратились.

“После того, как Жмака уволили из “Укрзалізниці”, свои схемы группа Шахова-Самбожука попыталась навязать уже новому главе правления Ивану Юрику. В частности, для этого планировалось вовлечь в ситуативную игру временную следственную комиссию по расследованию злоупотреблений на “Укрзалізниці”, которую возглавляет нардеп от “Слуги народа” Юлия Гришина”, – сказано в материале.

Также лоббисты также пытались “сбить” контракт для Крюковского вагоностроительного завода на строительство сотни пассажирских вагонов за выделенные из бюджета 3 млрд грн, утверждают журналисты: компания, которая обжаловала тендер в Антимонопольном комитете, прикладывала к своим документам письмо швейцарской Stadler о готовности принять участие в тендере, отправленное на имя Сухова.

“После смены руководства в “Укрзалізниці” планы Шахова-Самбожука окончательно “расстроились”, поскольку их основные “партнеры” по схемам в “Укрзалізниці” были уволены, а уголовные дела начали набирать обороты. Более того, у Шахова появились и другие заботы – недавно НАБУ пришло с обысками в особняк его гражданской жены, которую, как и ее многочисленное имущество, народный депутат “забыл” указать в декларации. Имеет ли это имущество отношение к схемам Шахова и его команды на “Укрзалізниці” и в ее окружении – вопрос открытый, – сказано в статье. – Однако очевидно, что внимание прокуратуры к деятельности группировки и межфракционных депутатских объединений, которые ими организованы – должно только нарастать”.

—