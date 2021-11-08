Депутаты Верховной Рады обратились к президенту и премьер-министру Грузии. Просят вернуть Саакашвили в Украину

Обращение изданию “ГОРДОН” предоставили его инициаторы.

В обращении парламентарии обращают внимание, что Украину и Грузию объединяют “традиционно дружеские отношения и проверенное временем стратегическое партнерство”, они благодарят Грузию за участие Гарибашвили в саммите “Крымской платформы” и поддержку инициатив Украины на международных площадках.

“Наши два народа знают самую высокую цену свободы и без колебаний готовы ее защищать и отстаивать за счет своей жизни. В основе нашей жизнедеятельности прочно укоренены принципы уважения фундаментальных прав человека. Понимая это, мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг ареста и заключения гражданина Украины Михаила Саакашвили”, – заявили нардепы.

Они подчеркнули, что защита прав экс-президента Грузии является правом и обязательством Украины, гражданином которой тот является с 2015 года.

“Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. После длительного голодания его жизнь действительно оказалась под угрозой. Необходима срочная госпитализация Михаила Саакашвили в гражданскую частную больницу высшего класса. Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь необходимостью надлежащей защиты законных прав и интересов гражданина Украины Михаила Саакашвили, призываем вас: безотлагательно обеспечить Михаилу Саакашвили высокий уровень медицинской опеки, что гарантирует сохранение его жизни и здоровья; обеспечить Михаилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты; как можно скорее вернуть Михаила Саакашвили в Украину”, – добавили авторы обращения.

Согласно сопроводительным материалам, исходящий документ зарегистрировали 6 ноября.

Документ подписали 89 парламентариев, среди них – глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия и его коллеги по фракции Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Евгения Кравчук, Никита Потураев, Елена Шуляк, Михаил Радуцкий; глава фракции “Голос” Ярослав Железняк и ряд нардепов от этой партии, также в списке есть представители “Батьківщини”.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 39-й день. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и “получает еду и натуральные соки в разное время дня”. В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать “все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы”.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии “вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных”.

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября Денисова заявила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.

Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента “ликвидируют”.

8 ноября экс-президента Грузии перевели в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. Ясько назвала медучреждение “самым опасном место для жизни” Саакашвили.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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