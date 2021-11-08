Англоязычная газета Kyiv Post закрылась на Украине

Первая и наиболее популярная на Украине англоязычная газета Kyiv Post закрывается на неопределенный срок, сообщил ее издатель Аднан Киван.

«Когда-нибудь мы надеемся снова открыть газету, которая будет больше и лучше», – цитирует его газета в сообщении на своем сайте, передает ТАСС.

Причины закрытия не указаны.

В комментарии «НВ Бизнес» Киван отметил, что было принято решение перезапустить издание Kyiv Post.

«Мы приостанавливаем выпуск Kyiv Post и намерены его перезапустить. Издание будет выходить на четырех языках – украинском, русском, английском и арабском. Мы уже набираем команду. Надеюсь, до конца года проект будет восстановлен», – сообщил он.

Kyiv Post – украинская старейшая англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал еженедельную газету Kyiv Post 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал холдинг KP Media. Газета, вышедшая в интернете в 2002 году, знакомит украинских и иностранных читателей с политической, деловой и культурной жизнью.