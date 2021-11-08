Армянская оппозиция заявила о начале «национального сопротивления»

В Армении началось движение «национального сопротивления», сообщил вице-спикер парламента республики от сформированного вокруг экс-президента Роберта Кочаряна оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

«С сегодняшнего дня мы заявляем о формировании национального сопротивления», – сказал Сагателян на митинге в Ереване, передает РИА «Новости».

По его словам, оппозиция «отвергнет любой антиармянский документ, подписанный властями», будет бороться с беззакониями внутри страны.

«Любой желающий может здесь записаться в движение сопротивления, аналогичный процесс начнется в областях страны», – сказал Сагателян.

Напомним, что в Ереване начался митинг оппозиционного парламентского блока «Армения», который возглавляет второй президент Роберт Кочарян, посвященный годовщине окончания обострения ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Митинг проходит под лозунгом «Сопротивляйся». В акции протеста также участвует лидер блока Роберт Кочарян.